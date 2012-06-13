  1. سیاست
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

خاتمی از عارف و خرازی برای ریاست جمهوری برنامه خواست

خاتمی از عارف و خرازی برای ریاست جمهوری برنامه خواست

رئیس جمهور سابق کشور مان در دوران اصلاحات از کمال خرازی و محمد رضا عارف خواست تا برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برنامه هایشان را ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان درآستانه انتخابات ریاست جمهوری سال اینده از کمال خرازی و محمد رضا عارف خواست تا بر نامه هایشان را برای ریاست جمهوری به وی بدهند.

قرار است خاتمی بعد از بررسی، برنامه این دونفر را در جلسه مجمع روحانیون مبارز به شور بگذارد.

همچنین درهمین خصوص هاشمی و موسوی خوئی نیها عنوان کرده اند که شرکت در این انتخابات آخرین شانس ماست وگرنه هشت سال بعد دیگرمعلوم نیست زنده باشیم.

گفتنی است یکی دیگر از گزینه های مطرح برای ریاست جمهوری از سوی اصلاح طلبان اسحاق جهانگیری وزری صنعت دوران اصلاحات است.

کد مطلب 1626329

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