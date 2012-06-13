به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فرزانه عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران در استانداری اظهار داشت: طرح سالمسازی دریای مازندران امسال دارای شرایط ویژه ای بوده و دولت برای تامین زیرساختهای سواحل استان اعتبارات ویژه ای تخصیص داده است.

وی افزود: برای عملیات ترک تشریفات جهت انجام طرحهای دریای سواحل مازندران بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون تومان به سازمان بسیج سازندگی اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای تاسیسات گردشگری در سواحل استان اختصاص یافته است، تصریح کرد: اجرای طرحهای سالمسازی دریای مازندران نیازمند اعتبارات ملی ویژه است.

فرزانه در ادامه با بیان اینکه در 5 نقطه استان اجرای طرح های سالمسازی دریای مازندران به صورت مکانیزه خواهد بود، یادآور شد: با موفق بودن این مطالعات، امیدواریم طرح مکانیزه سواحل در سایر نقاط استان اجرایی شود.

مدیرکل گردشگری مازندران با اعلام اینکه یک میلیارد تومان برای تکمیل در مرحله احداث منطقه گردشگری سیترای نوشهر اختصاص یافته است، افزود: این سازمان از هرنوع سرمایه گذاری در حوزه گردشگری حمایت خواهد کرد.

وی بیان داشت: مازندران استانی بوده که در همه ایام سال میزبان گردشگرانی از اقصی نقاط کشور و خارج بوده که باید برای تامین زیرساختهای حمل و نقلی و گردشگری استان اقدامی عاجل صورت داد.

مازندران دارای 338 کیلومتر نوار ساحلی است.