رشد 12 درصدی اهدای خون در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عطارزاده عصر چهارشنبه در مراسم روز جهانی اهدای خون در سالن هلال احمر ساری افزود: بالغ بر 31 هزار و 300 واحد خونگیری توسط شهروندان استان در سه ماهه نخست امسال صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 120 هزار واحد خونگیری انجام شده که مازندران از این حیث در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به فعالیت 17 مرکز انتقال خون در استان، تصریح کرد: پنج اتوبوس خونگیری به صورت سیار و شبانه روزی اقدام به خونگیری از شهروندان می کنند.

عطارزاده با بیان اینکه مازندران استان گردشگر پذیر و حادثه خیری بوده است، یادآور شد: این مهم سبب شد تا میزان نیازمندیهای افراد غیربومی به خونهای اهدایی نیز صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه سال گذشته بالغ بر سه هزار واحد خون به استان وارد کردیم، افزود: دو هزار و 850 نفر در استان بیماری تالاسمی مازور بوده که رتبه نخست استان را داریم.

عطارزاده بیان داشت: بالغ بر چهار هزار و 200 شهروند مازنی به صورت مستمر به این اداره در شهرهای استان خون اهدا می کنند.

فرهنگ بابامحمودی، قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه 56 درصد مردم استان به صورت مستمر خون می دهنذ، افزود: به ازای هر 100 نفر، چهار نفر به بیماری هپاتیت ب مبتلا می شوند.

وی با بیان اینکه شایعترین انتقال بیماری هپاتیت در کشور از طریق خون مادر به فرزند است، اظهار داشت: با اهدای خون باید حیات انسانهای دیگر را رقم بزنیم.