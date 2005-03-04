اشكان شكوفي مقابل نماينده كويت شكست خورد

به گزارش خبرنگار " مهر" در اين ديدار شكوفي در حد انتظار ظاهر نشد و در حالي كه پيش از اين تصور مي شد ، قريب ، نفر سوم آسيا اصلي ترين حريف در راه صعود ملي پوشان كشورمان به مسابقات مرحله بعد باشد، اما عبداله مقدس ديگر نماينده كويت در اين ديدار با شكست اشكان شكوفي دردسر ساز شد.

لازم به ذكراست: مسابقات مقدماتي تنيس جام ديويس فردا در رشته دبل درمجموعه ورزشي انقلاب پيگيري خواهد شد. انوشا شاهقلي، شهاب حسني، اكبرطاهري واشكان شكوفي 4 تنيسور كشورمان دراين رقابتها هستند.