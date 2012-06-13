سه گروه مخالف انتخاب مجدد اوباما/ وضعیت آقای تغییر متزلزل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مردم کشورهای اروپا و ژاپن از انتخاب مجدد "باراک اوباما" دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا استقبال می کنند.

نظرسنجی که موسسه پیو اخیرا از 26 هزار شهروند 21 کشور جهان انجام داده نشان می دهد جهان عرب، چینی ها و روس ها مخالف روی کار آمدن مجدد اوباما هستند.

بر این اساس 92 درصد فرانسوی ها، 89 درصد آلمانی ها، 73 درصد انگلیسی ها و 66 درصد ژاپنی ها موافق انتخاب مجدد آقای تغییر هستند.

اما در میان روسها تنها 31 درصد و در بین چینی ها تنها 25 درصد مردم با این انتخاب موافق هستند. در کشورهای عربی نیز وضع به این شکل است؛ 62 درصد لبنانی ها، 73 درصد اردنی ها و 76 درصد مصری ها مخالف انتخاب مجدد اوباما هستند و این مسئله در مورد دیگر کشورهای عربی نیز کم و بیش به همین منوال است.

این در حالی است که میزان محبوبیت اوباما در میان شهروندان غربی در مقایسه با سال 2009 کمتر شده و از آلمان و فرانسه گرفته تا اسپانیا و لهستان بین 6 تا 80 درصد کاهش داشته است.