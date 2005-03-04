پيشرفت توام با عدالت، مقاومت مدبرانه و تقويت هويت انقلابي، مطالبه جامعه اسلامي از دولت آينده

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جامعه اسلامي دانشجويان در اين بيانيه با تشريح موقعيت كشورهايي همچون عراق، لبنان و كشورهاي استقلال يافته شوروي سابق، هدف آمريكا از سناريو پردازيهاي مختلف براي ايران و كشورهاي مذكور را تقويت موقعيت خود و اسراييل در منطقه خواند.

در قسمتهاي ديگر اين بيانيه، با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آمده است: جامعه اسلامي دانشجويان به عنوان يك تشكل انقلابي كه رسالت خود را پاسداري از هويت ملي و توسعه و تعالي ايران اسلامي دانسته است، انتخابات رياست جمهوري را گام موثري در تحقق چشم انداز 20 ساله نظام مي داند.

جامعه اسلامي دانشجويان در اين بيانيه، پيشرفت توام با عدالت، مقاومت مدبرانه و تقويت هويت انقلابي را از مطالبات خود از دولت آينده دانسته و خاطرنشان كرده است: تلاش مي كند، دولت آينده دولتي باشد كه مقابله با مفاسد و مفسدان را در دستور كار خود قرار داده و زمينه هرچه بيشتر رشد و رونق اقتصادي را در كشور فراهم نمايد.

اين تشكل دانشجويي در ادامه بيانيه خود تصريح كرد : جامعه اسلامي دانشجويان ضمن تجديد بيعت با آرمانهاي مقدس انقلاب اسلامي، بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي اين تشكل دانشجويي را نصب العين خود قرار داده و با حفظ انسجام و اتحاد تشكيلاتي، اساسنامه خود را فصل الخطاب تنوع سلايق كه گواه نشاط و طراوت سياسي در اين تشكل دانشجويي است، مي داند و معتقد است كه مشي و سلوك سياسي و موضع گيري اين تشكل دانشجويي بايد بر طبق اساسنامه آن باشد.

در اين بيانيه، جامعه اسلامي دانشجويان ضمن تجديد بيعت با آرمانهاي امام راحل و شهدا و فرامين مقام معظم رهبري بر انجام رسالت خود در دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي تاكيد كرد.