افتتاح 270 پروژه مهر ماندگار با اثرگذاری ویژه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر،علی نیکزاد عصر چهارشنبه در مراسم آغازعملیات اجرایی اتصال شهرستان پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی، افزود: تا پایان امسال هفت هزار کیلومتر آزاد راه، راه اصلی، بزرگراه و راه آهن به بهره برداری می رسد و 10 هزار کیلومتر راه روستایی افتتاح خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین تا پایان امسال دو هزار و 800 تجهیزات جاده ای، ریلی و سایر دستگاههای حمل و نقلی، نوسازی و بازسازی خواهد شد.

تلاش دولت در زمینه کاهش تلفات جاده ای

وزیر راه و شهر سازی به تلاش دولت در زمینه کاهش تلفات جاده ای نیز اشاره کرده و بیان داشت: با تلاش دولت در ابتدای امسال میزان تلفات جاده ای 15 درصد کاهش یافت و باعث شد تا سه هزار خانواده بر اثر تصادف سرپرست خود را از دست ندهند.

وی افزود: این در حالی است که برنامه پنجم توسعه کاهش 10 درصدی تلفات جاده ای را به دولت تکلیف کرده بود و این کاهش تصادفات در حالی رخ داد که میزان خودروها و مسافرتها نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته بود.

تا پایان سال یکهزار نقطه حادثه خیز در کشور اصلاح می شود

نیکزاد تصریح کرد: تا پایان سال یکهزار نقطه حادثه خیز در کشور اصلاح می شود که این امر نیز در کاهش تلفات جاده ای نقش مهمی را ایفا می کند.

وی همچنین از اجرای هشت هزار کیلومتر روکش آسفالت در جاده های کشور تا پایان سال خبر داده و اظهار داشت: برای کنترل های راه های مواصلاتی کشور تا پایان سال در دو هزار و 800 کیلومتر از راههای کشور دوربین کنترل سرعت نصب خواهد شد.

روزانه 500 پرواز داخلی و خارجی در کشور انجام می شود

وزیر راه و شهر سازی در بخش دیگری از سخنانش گفت: به کوری چشم تمام بدخواهان نظام جمهوری اسلامی، روزانه 500 پرواز داخلی و خارجی در کشور انجام می شود.

وی ادامه داد: در سال گذشته 195 هزار پرواز در کشور انجام شد که این میزان، در سال جاری به 205 هزار پرواز افزایش خواهد یافت.

افتتاح یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی

نیکزاد اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به دولت و مردم تعهد داده که تا پایان دولت دهم، یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را درشهرهای بالای 25 هزار نفر، کمتر از 25 هزار نفر و شهرهای جدید و بافت فرسوده افتتاح کند.

وی یادآور شد: نمونه ای از این واحدها روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور در شهر جدید پرند افتتاح خواهد شد.

وزیر راه و شهر سازی تأکید کرد: با وجود جنگ تمام عیار دشمن در تدارک جنگ نرم اقتصادی، ایران اسلامی اکنون در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دارد و در این راه تمام تهدیدات را پشت سر خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: امروز دولت مصمم است در آخرین سال فعالیت خود، پروژه های مهم و تأثیرگذاری را اجرا و طرح های نیمه تمام را به اتمام برساند.