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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۲۱:۲۵

عبدی نژاد تأکید کرد:

خسارت اراضی طبیعی حاشیه راه اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی جبران شود

خسارت اراضی طبیعی حاشیه راه اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی جبران شود

پاکدشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با توجه به این که عملیات اجرایی متعددی در مسیر اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی انجام می شود، بخشی از پوشش گیاهی از بین می رود و فرسایش خاک در طول مسیر به وجود می آید که باید با برنامه ریزی مناسب این خسارت به اراضی طبیعی جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عبدی نژاد عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم آغازعملیات اجرایی اتصال شهرستان پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی که با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، مرتضی تمدن استاندار تهران، فریبرز واحدی مدیرکل راه و ترابری استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت و دیگر مسئولان این منطقه برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: در اجرای این طرح باید یک سری مسائل زیست محیطی از سوی مجریان طرح در نظر گرفته شود تا کمترین آسیب به اراضی طبیعی وارد شود.

عدم پوشش گیاهی انبوه و داشتن پوشش مرتعی ضعیف

وی تصریح کرد: خوشبختانه مسیر طراحی شده برای اجرای طرح اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی از پوشش گیاهی انبوهی برخوردار نیست و پوشش مرتعی آن نیز ضعیف است که این امر خسارات زیست محیطی را کاهش می دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: با برنامه ریزی صورت گرفته و برگزاری جلسات مشترک با مجریان این طرح، مقرر شده تا پس از اجرای طرح، زمینه جبران خسارت به اراضی طبیعی از طریق روشهایی مانند کاشت درخت و نیز رعایت ضوابط قانونی در حاشیه مسیر طرح فراهم آید.

رعایت مسائل راهداری برای احداث تأسیسات در مسیر پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی

وی گفت: اجرای احداث تأسیساتی نظیر پمپ بنزین، رستوران و سایر اماکن خدماتی در طول مسیر، طبق ضوابط و مقررات خاصی صورت می گیرد و با رعایت مسائل راهداری می توان زمینه احداث چنین امکاناتی را در مسیر پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی فراهم کرد.

عبدی نژاد تصریح کرد: با وجود اینکه اکثر مسیر 40 کیلومتری پروژه اتصال شهرستان پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی از اراضی ملی می گذرد، دولت برای توسعه راهها از هیچ تلاشی فروگذار نیست و همکاری لازم را با سایر ارگانها انجام می دهد.

کد مطلب 1626364

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