پنج هزار و 600 میلیارد ریال پروژه راهسازی استان تهران در حال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن عصر چهارشنبه در مراسم آغازعملیات اجرایی اتصال شهرستان پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی که با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، غلامعباس عبدی نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، فریبرز واحدی مدیرکل راه و ترابری استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت و دیگر مسئولان این منطقه برگزار شد، افزود: پروژه های عمرانی اجرا شده و در دست اقدام کشور توسط دولت نهم و دهم در تاریخ، بی نظیر است.

وی تأکید کرد: این پروژه ها در حالی در ایران اسلامی در حال اجراست که دشمن با تمام توان در حال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است و سعی دارد در برابر پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایستادگی کند اما تلاش دولت و مسئولان به پشتوانه مردم، این توطئه ها را خنثی خواهد کرد.

یکی از مهمترین خدمات دولت در زمینه راه انجام شده است

استاندار تهران اضافه کرد: یکی از مهمترین خدمات دولت در زمینه راه انجام شده تا بسیاری ازپروژه های مهم و تأثیرگذار راه در جای جای کشور اجرا شود.

وی با اشاره به اجرای طرح عظیم آزادراه تهران – شمال گفت: این طرح یکی از مهمترین طرحهایی است که توسط دولت اجرا می شود و باید مردم از نزدیک شاهد باشند که اراده دولت چطور کوههای سخت را شکافته و مسیر اجرای هر چه سریعتر آن را هموار می سازد.

تمدن اشاره ای نیز به طرحهای استان داشت و افزود: در استان تهران اجرای طرح راه پردیس به فیروزکوه، تونل مشاء، اتصال بزرگراه شهید همت به کرج، افزایش ظرفیت بزرگراه تهران – کرج، اجرای طرح مهم حرم به حرم و تهران - گرمسار، احداث کمربندی دوم اسلامشهر به رباط کریم از نمونه های شاخصی است که توسط دولت در حال اجراست.

تمدن اضافه کرد: در پروژه های راهسازی ریلی نیز علاوه بر اجرای طرح مترو تهران - ورامین، مطالعات در زمینه احداث مترو شهرستان پاکدشت انجام شده است که باید این طرحها را نیز به پروژه های راهسازی دولت در استان تهران افزود.