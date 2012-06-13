  1. استانها
  2. تهران
۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۲۳:۲۸

عملیات اجرایی اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی تهران آغاز شد

عملیات اجرایی اتصال پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی تهران آغاز شد

پاکدشت - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی اتصال شهرستان پاکدشت به اتوبان شهید بابایی تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغازعملیات اجرایی اتصال شهرستان پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی عصر چهارشنبه با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، مرتضی تمدن استاندار تهران، غلامعباس عبدی نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، فریبرز واحدی مدیرکل راه و ترابری استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم شهرستان پاکدشت در مجلس شورای اسلامی، قربانعلی مقبلی فرماندار پاکدشت و دیگر مسئولان این منطقه برگزار شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان پاکدشت در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: این پروژه یکی از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به شهرستان پاکدشت است که به عنوان یکی از نیازهای مهم و ضروری شهرستان پاکدشت و جنوب شرق استان تهران محسوب می شود.

تعدیل بار ترافیکی محور امام رضا(ع)

محمد عبدالمالکی ادامه داد: این پروژه به عنوان مسیرجایگزین برای محور امام رضا(ع) محسوب می شود که می تواند بار ترافیکی این محور را تعدیل کند و دسترسی جنوب شرق استان تهران را با شمال شرق تهران و استانهای شمالی کشور هموار سازد.

وی بیان داشت: پروژه یاد شده از حدفاصل دو شهر پاکدشت و شریف آباد آغاز شده و از طریق حاشیه رودخانه جاجرود و شرق صنایع نظامی پارچین به شمال تهران و انتهای بزرگراه شهید بابایی متصل می شود.

این مسئول، طول مسیر را 40 کیلومتر عنوان کرد که در دو مرحله و اعتباری بیش از یکهزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد و برای اجرای فاز نخست این راه به طول 15 کیلومتر 250 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1626371

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها