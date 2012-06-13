هدایتی تفاهمنامه خرید ملوان را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی باشگاه استیل آذین ضمن اعلام این خبر به نقل از حسین هدایتی نوشته است : اینجانب حسین هدایتی بعنوان سرباز کوچک کشور عزیزمان جمهوری اسلامی ایران توفیق دارم بعنوان قدردانی از ملوانان عزیز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تشکر از احساسات پاک و پرشور مردم خونگرم و فوتبال دوست خطه گیلان، بویژه مردم شهر انزلی اعلام کنم پس از بررسی های فراوان برای تیم داری در لیگ برتر پس از مدتها مذاکره با چندین باشگاه و همچنین ضمن تشکر از مسئولین مربوطه باشگاههای دیگر بویژه برادر عزیزم آقای عابدینی و مسئولان راه آهن " انتخاب من باشگاه ملوان می باشد ".



در ادامه چند نکته را تذکرا اعلام می نمایم:



1- فوتبال محل ایجاد ورزش حرفه ای و تقویت روحیه جوانمردی ، پهلوانی و قهرمانی است. لذا با این نیت و با رعایت موازین اخلاقی و احترام به یکدیگر جهت رسیدن به این آرمانها همگی باید تلاش کنیم که بتوانیم به هدفمان برسیم. امیدوارم مردم خوب و خونگرم انزلی در این راه به من کمک کنند.



2- باشگاه ملوان جهت کسب موفقیت بیش از پیش نیاز به وحدت و اتحاد و همدلی همه جانبه دارد. امیدوارم همگی دست به دست هم دهند تا باشگاه خودشان را یاری نمایند.



3- اینجانب قرارداد مربوطه را پس از توافقات انجام شده امضا نمودم که در صورت امضای مسئولان نیروی محترم دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز عید مبعث پیامبر اکرم (ص) به دیدار و خدمت پیشکسوتان ، مردم ، مسئولان و بازیکنان ملوان برای شروع فصل جدید خواهم رفت.



4- در صورتیکه این توافقنامه در هر شرایطی دچار مشکل شود خدمت خود را در تیم استیل آذین در لیگ یک ادامه خواهم داد.



در پایان امیدوارم حضور بخش خصوصی در فوتبال موجب نشاط ، پیشرفت و سرعت و موفقیت برای فوتبال کشور عزیزمان شود و همچنین به خصوصی شدن در فوتبال سرعت بیشتری بخشد.



فراموش نکنید فوتبال امروزه چهارمین صنعت اقتصادی می باشد که در کشورها رونق دارد. ما هم باید برای رسیدن به معیارهای AFC و FIFA سریعتر به خصوصی سازی در فوتبال سرعت بخشیم.



والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

حسین هدایتی دولابی