جزئیات مصوبات جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد/ افزایش حقوق کارکنان

سید محمد حسین پور- مشاور رئیس دانشگاه آزاد و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه امروز هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با حضور تمام اعضای این هیأت در دفتر حجت الاسلام سید حسن خمینی از ساعت 17 و 30 دقیقه به مدت 2 ساعت برگزار شد.

وی افزود: حاضران پیش از برگزاری جلسه به تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) پرداختند و سپس در جلسه هیئت امنا حاضر شدند.

مشاور دانشگاه آزاد به مهمترین مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: پس از قرائت بندهای داخلی آئین نامه هیئت امنا توسط فرهاد دانشجو - دبیر هیئت امنای دانشگاه آزاد، برای به تصویب رسیدن آئین نامه داخلی این هیأت رای گیری صورت گرفت.

به گفته حسین پور نحوه تشکیل جلسات هیأت امنا و افزایش حقوق کارکنان دانشگاه آزاد تا سقف 15 درصد از دیگر مصوبات امشب جلسه هیأت امنا بود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد در ادامه خبر از تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امنا با هدف بررسی هر چه کارشناسی تر مسائل یکی از دیگر از مصوبات جلسه امشب هیأت امنا بود.

به گزارش مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت الاسلام سید حسن خمینی، حجت الاسلام محمدیان، حمید میرزاده، فریدون عزیزی، بهمن یزدی صمدی، مرضیه وحید دستجردی، کامران و فرهاد دانشجو اعضای تشکیل دهنده جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد هستند.