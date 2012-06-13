رسانه محل اشاعه فرهنگ عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شامگاه چهارشنبه در شورای فرهنگ عمومی استان افزود: رسانه با بهره گیری از آداب و سنن بومی، محلی و منطقه ای و به ویژه احکام آداب و و اموزه های دینی را می توان با شیوه های جدید و مخاطب پسند به جامعه منتقل کرد که مهمترین وظیفه رسانه است.

استاندار گلستان گفت: از مهمترین انتظاراتی که از شورای فرهنگ عمومی می رود برگزاری مرتب جلسات این شورا در استان است.



وی گفت: ایفای نقش در تحولات فرهنگی جامعه، رصد شرایط فرهنگی شهرستانها، اهتمام جدی ائمه جمعه و فرمانداران به برگزاری مرتب جلسات شورا و تشکیل اتاق فکر به عنوان اعضای کارگروه مشورتی در سطح شهرستانها از جمله مهمترین انتظاراتیست که از این شورا می رود.



وی اظهار داشت: آنچه تراز فرهنگی یک جامعه را می تواند افزایش دهد و از سرچشمه های اصلی آن به شمار می رود، فرهنگ عمومی آن جامعه است.



استاندار گلستان ادامه داد: آنچه در فرهنگ عمومی جامعه تاثیر گذار است عواملی چون خانواده و رسانه است.



وی تصریح کرد: هرچه بنیان خانواده محکم تر و اسلامی تر باشد خانواده سلامت تر است و بیشتر روی فرهنگ عمومی تاثیر می گذارد.



قناعت اضافه کرد: فرهنگ مقاومت و ایثار، کارو تلاش و جنب و جوش و علم آموزی همه فرهنگ هایی است خواستگاهشان در خانواده است.