مسابقات ورزشهای سه گانه قهرمانی کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران دراستانهای مازندران و گلستان عصر چهارشنبه در حاشیه این مسابقات گفت: در این مسابقات 60 ورزشکار در قالب 11 تیم از نیروهای زیر پوشش نیروهای مسلح ایران در ساحل خزر آباد ساری با هم رقابت می کنند.

سردار منصور خمری افزود: ورزشکاران در این مسابقات در هزار و500 متر شنا در دریا، 10کیلومتر دو ومیدانی و 40 کیلومتر دوچرخه سواری با هم رقابت می کنند.

وی ادامه داد: حضور برخی ملی پوشان سالهای گذشته و فعلی تیم ملی بر کیفیت برگزاری این مسابقات افزوده است.

وی یادآورشد: 10 نفر برتر این مسابقات درقالب تیم منتخب ارتش جمهوری اسلامی ایران به مسابقات ارتش های جهان که شهریورماه در کشور سوئیس برگزار خواهد شد، اعزام می شود.

مسابقات سه‌ گانه ورزش ترکیبی شنا، دوچرخه سواری و دو ومیدانی بوده که شرکت‌کنندگان در آن با انجام سه مرحله استقامتی با یکدیگر رقابت می‌کنند.