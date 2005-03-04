ايراني ها اگر گمان مي كنند ما و آمريكايي ها در قبال پرونده هسته اي آنها همسو نيستيم سخت دراشتباهند/ ايران بايد به حمايت از تروريسم پايان دهد وضعيت حقوق بشر و مساله هسته اي را حل كند/ مي خواهيم ايران شريك باثبات ما باشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، توني بلر در پاسخ به سوال خبرنگار العربيه كه آيا به اعتقاد شما ايران توان درك تغييرات به وجود آمده در منطقه را از دست داده است، گفت : ايران بايد به اين تغييرات به گونه اي نگاه كند كه ملت ايران مي خواهد.



وي در اظهاراتي مداخله جويانه گفت : ملت مي خواهد قدرت انتخاب حكومت خود را به طريق معقولانه در اختيار داشته باشد ، مردم ايران مي خواهند در آزادي و رفاه زندگي كنند چرا نبايد اينگونه باشد ،ايران تعهدات بين المللي درباره مساله دستيابي به سلاح هسته اي دارد كه بايد به آن عمل كند، ايران نبايد از تروريسم به هيچ شكلي دفاع كند بايد اعتراف كند كه انتقادهاي واقعي از اين كشور درزمينه حقوق بشر وجود دارد و بايد در راستاي حل اين مسائل اقدام كند و اگر تصميم بگيرد در اين راستا گام بردارد آنگاه با تمايلات ما براي ارائه كمك غافلگير خواهد شد.

بلر افزود : برخي درجهان عرب معتقدند كه ما و آمريكا دورهم جلسه مي گيريم و دولت بعدي در ايران را در ليست خود مشخص مي كنيم نه اين طور نيست ما براي برقراري ثبات بيشتر كه به نفع شما و ما است تلاش مي كنيم ،زيرا فلسطينيان خواهان دولت هستند كه اين به نفع شما است زيرا عراق از سوي عراقي ها و نه از سوي آمريكايي وانگليسي ها و نه صدام اداره مي شود، اما براي ايران بهترين چيزبراي ما اين است كه ايران شريك باثبات براي ما باشد و بهترين چيز براي آنها اين است كه در شرايطي زندگي كنند كه دولت آنها بخش كاملي از جامعه بين الملل باشند دوست دارم به اين تغييرات به اعتبار اينكه به نفع همه ما است، نگاه كنند.



به گزارش مهر، خبرنگار العربيه از بلر سوال كرد آيا در عمل مي توان ايران را از دستيابي به توانمندي هسته اي منع كرد كه وي پاسخ داد؟ بله وسيله اي براي انجام اين كار وجود دارد و آن تضمين عمل كردن آنها به تعهداتشان بر اساس قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي و بين المللي است و آنها گفته اند به آن پايبند خواهند بود و بايد پايبند باشند.

العربيه سوال كرد : ايران اخيرا آمادگي براي حل مساله هسته اي مشكل با تهران چيست اما به نظر مي رسد در مذاكرات پيشرفتي حاصل نشده است و اين مذاكرات سودمند نيست ، مشكل كجاست؟ كه نخست وزير انگليس در پاسخ گفت : اعتقاد دارم مي توانيم به نتايجي در اين گفتگوها دست يابيم و اميدواريم كه ما اروپاييها به پيشرفت هايي در اين زمينه دست پيدا كنيم اگر ايراني ها مساله سلاح هسته اي و حمايت خود را از تروريسم و موضوع حقوق بشر را حل و فصل كنند به اعقتاد من نه تنها با تغيير رفتار و شيوه از سوي اروپاييها بلكه حتي از سوي آمريكايي ها مواجه خواهند شد اما بر آنها لازم است كه بفهمند آنچه براي ما مهم است اين نيست كه ما بر ايراني ها ديكته كنيم كه چه كاري انجام دهند و يا اينكه چگونه زندگي كنند، نگراني ما ناشي از آن است كه عدم حل اين مسائل امنيت ما و ثبات ما را به خطر خواهد انداخت.



به گزارش مهر ، خبرنگار العربيه سوال كرد برخي ايراني ها در اين ترديد دارند كه مذاكرات سه كشور اروپايي با ايران صرفا راهكاري براي كشاندن مساله هسته اي ايران به شوراي امنيت است، به اين افراد چه مي گوييد؟ كه بلر گفت : اين هدف موضوع نيست هدف حل مساله با استناد به تعهدات قوانين بين المللي است كه ايران بايد به آن عمل كند، طبعا اگر نتوانيم از اين راه هاي ديپلماتيك به راه حلي برسيم آنگاه بايد به دنبال راه حل ديگر بگرديم اما تمايل واقعي ما اين است كه پيشرفت در اين مذاكرات حاصل شود.

العربيه سوال كرد: ايراني ها مي گويند خواهان دستيابي به راه حل هستند اما آمريكا و گاهي انگليس با در پيش گرفتن جنگ رواني در مقابل اين مذاكرات سنگ اندازي مي كنند، كه بلر در پاسخ اظهار داشت: انگليس از همان آغاز وارد اين گفتگوها شد همه ما در يك خط هستيم ايراني ها اگر گمان مي كنند اروپايي ها و آمريكا در مسيرهاي مختلف هستند، واقعا اشتباه مي كنند، ما اين طور نيستيم ما مي خواهيم با جديت با ايران در اين مسائل تعامل كنيم و اگر چنين كنند آنگاه ما آماده نوع جديدي از روابط هستيم.