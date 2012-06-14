به گزارش خبرنگار مهر آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه چهارشنبه در اولین همایش " طرح مسجد محوری در پرداخت زکات" در سالن امام علی اراک گفت: با اجرای طرح پرداخت زکات با محوریت مساجد در کشور، زمینه هزینه کرد زکات هر محله در همان محله و منطقه فراهم می شود.

آیت الله مرتضی مقتدایی با بیان اینکه، محوریت قرار گرفتن مساجد در پرداخت زکات باعث شکوفایی و رونق اجرای این فریضه واجب دینی می شود گفت: در اجرای این طرح روحانی مسجد با شناسایی نیازمندان هر محله، زکات جمع آوری شده در آن محله برای مردم همان محله هزینه می کند.

وی با بیان اینکه مساجد در صدر اسلام محل توسعه دینی بوده است گفت: با توجه به اعتمادی که مردم به روحانی مسجد محله خود دارند روحانی می تواند زکات جمع آوری شده را برای تامین جهیزیه خانواده های نیازمند و یا زدودن فقر از خانواده به کار گیرد.

مدیر حوزه های علیمه کشور در ادامه اضافه کرد: اولویت با فقرزدایی و اختصاص زکات به محرومان محله است و پس از آن روحانی می تواند بخشی از زکات را برای اجرای برنامه های دینی و فرهنگی مانند جشن میلاد ائمه که با حضور مردم محله اجرا می شود هزینه کند.

وی اولویت اول زکات را فقرزادایی دانست و افزود: پس از اجرای این دو برنامه توسط روحانی مسجد، اگر چیزی از زکات باقی ماند می تواند برای توسعه حوزه علمیه ها هزینه شود.

آیت الله مقتدایی گفت: زکات یکی از فرائض دینی و پنج گانه است که اجرای آن از ضروریات دینی و اجتماعی است و باعث رفع بسیاری از مشکلات و فقر در جامعه می شود.

اولین همایش " طرح مسجد محوری در پرداخت زکات " برای تبیین اجرای این طرح در استان مرکزی در سالن امام علی اراک با حضور مسئولین استان برگزار شد.