نبايد به نام شهرسازي فرهنگ و هويت محله اي را نابود كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران دكتر عماد افروغ با بيان اين مطلب تاكيد كرد : محله هاي شهر به لحاظ فضايي و كالبدي آنچان مورد تعرض قرار گرفته اند كه مفهموم محله از نظر انتفاع ساقط و زندگي روزمره شهروندان را دستخوش تغييرات آسيب زا كرده است .

وي احياي هويت محله اي را راهكار ناگزير انسجام بخشي به اجتماعات محله اي دانست و تصريح كرد : تاسيس بناهاي عظيم تحت عنوان ساختمانهاي اداري ، خوابگاه دانشجويي و... با عرصه خصوصي و آرامش زندگي مردم منافات دارد زيرا افرادي كه در اين اماكن حضور دارند تعلقي به محله نداشته و احساس امنيت را از شهروندان محل سلب مي كنند ، بنابراين نبايد اجازه داد بيش از اين هويت و فرهنگ محله اي مرد دستخوش اضمحلال شود .

افروغ با تاكيد بر اينكه محله فقط يك بافت فيزيكي نيست ، اظهار داشت : احياي محله و كاركردهاي آن نيز صرفا با بازسازي فيزيكي عملي نمي شود بلكه بايد در اهالي محله تعلق عاطفي و انسجام اجتماعي ايجاد شده و در حقيقت تمام عناصر فرهنگي ، اجتماعي و فيزيكي در تعامل با هم يك پازل را تشكيل دهند تا معناي واقعي و تاريخي اين پديده شكل بگيرد .

گفتني است نخستين همايش علمي - كاربردي" توسعه محله اي چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران" با هدف احياي هويت فرهنگي و كاركردهاي محله با حضور صدها تن از پژوهشگران ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شهردار و مديران شهرداري و نمايندگان دستگاههاي مختلف ساعت 14 روز شنبه 15 اسفندماه در تالار علامه اميني دانشگاه تهران با ارائه 30 مقاله پژوهشي كاربردي و 8 ميزگرد تخصصي كارخود را آغاز و تا 19 اسفند ماه نيز ادامه خواهد داشت .