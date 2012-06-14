به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه مصری از تدابیر ویژه ای نیروهای مسلح این کشور در اطراف دادگاه عالی قانون اساسی که قرار است تا ساعاتی دیگر به موضوع قانون انزوای سیاسی و بررسی شکایات علیه پارلمان بپردازد، خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نیروهای وزارت کشور و ارتش مسئولیت حفاظت از دادگاه عالی قانون اساسی را برعهده دارند.

از سوی دیگر "فرید الدیب" وکیل حسنی مبارک گفت: مبارک توجهی به انتخابات ریاست جمهوری مصر ندارد و تمام اهتمام وی به درمانش است.

وی افزود: مبارک و فرزندانش علاء وجمال و حبیب العادلی وزیر کشور سابق توجهی به موضوع دفاع ندارند و جمال و علاء مبارک به خاطر وضعیت پدرشان نمی خوابند.

الدیب ادعا کرد: مبارک و العادلی به این دلیل به حبس ابد متهم شدند که اقدامی برای حمایت از تظاهرات کنندگان به عمل نیاورند و برخی گروههای تروریستی تظاهرات کنندگان را کشتند و با آنها درگیر شدند چنانکه عمر سلیمان و احمد رمزی گفته اند که برخی اعضای حماس در طی انقلاب همراه مقادیر زیادی سلاح در مصر حضور داشته اند.

وکیل دیکتاتور مصر در ادامه به حماس، حزب الله و گروه اخوان المسلمین حمله کرد.

این در حالی است که سفارت آمریکا با اشاره به احتمال نا آرام شدن اوضاع به دنبال جلسه امروز دادگاه عالی قانون اساسی به اتباع خود هشدار داد که مراقب باشند.

در پیام سفارت آمریکا آمده است: دادگاه عالی قانون اساسی امروز درباره انحلال پارلمان و قانون انزوای سیاسی تصمیم گیری می کند که ممکن است اعتراضات و نا آرامی های به دنبال داشته باشد.