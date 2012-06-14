وصول 90 هزار دعا به دبیرخانه جشنواره دستهای کوچک دعا در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی صبح پنجشنبه در گفت و گویی با خبرنگاران اظهار کرد: با پایان زمان فراخوان جشنواره بالغ بر 90 هزار دعای رسیده به جشنواره ثبت شده است و هیات انتخاب جشنواره به زودی کار انتخاب آثار را آغاز می کند.

وی توجه به ادبیات لطیف و کودکانه، پرهیز از شعارزدگی و تزویر، توجه به باورهای معنوی و فرازبینی کودکان، توجه به تزریق نشاط و شادابی در اجتماع و دقت به صداقت در متن های رسیده را از رئوس مورد توجه هیات انتخاب جشنواره هفتم عنوان کرد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی ادامه داد: اهمیت دعا به عنوان یکی از برترین عبادات در اسلام تا آنجاست که پیامبر اسلام (ص) آن را مغز عبادت نامیده اند.

خدایی گفت: رسالت جشنواره دست های کوچک دعا باید در راستای تنویر جایگاه دعا در بین نسل نوپای ایران اسلامی باشد.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از اتمام کار هیات انتخاب، آثار به هیات داوران ارایه می شود.

