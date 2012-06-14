  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

خدایی:

وصول 90 هزار دعا به دبیرخانه جشنواره دستهای کوچک دعا در تبریز

وصول 90 هزار دعا به دبیرخانه جشنواره دستهای کوچک دعا در تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی ازوصول بالغ بر 90 هزار دعا به دبیرخانه هفتمین جشنواره دست های کوچک دعا در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی صبح پنجشنبه در گفت و گویی با خبرنگاران اظهار کرد: با پایان زمان فراخوان جشنواره بالغ بر 90 هزار دعای رسیده به جشنواره ثبت شده است و هیات انتخاب جشنواره به زودی کار انتخاب آثار را آغاز می کند.

وی توجه به ادبیات لطیف و کودکانه، پرهیز از شعارزدگی و تزویر، توجه به باورهای معنوی و فرازبینی کودکان، توجه به تزریق نشاط و شادابی در اجتماع و دقت به صداقت در متن های رسیده را از رئوس مورد توجه هیات انتخاب جشنواره هفتم عنوان کرد.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی ادامه داد: اهمیت دعا به عنوان یکی از برترین عبادات در اسلام تا آنجاست که پیامبر اسلام (ص) آن را مغز عبادت نامیده اند.

خدایی گفت: رسالت جشنواره دست های کوچک دعا باید در راستای تنویر جایگاه دعا در بین نسل نوپای ایران اسلامی باشد.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از اتمام کار هیات انتخاب، آثار به هیات داوران ارایه می شود.
 

کد مطلب 1626495

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها