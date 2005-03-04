تعيين تيم قهرمان هنوز زود است

صمد مرفاوي مربي تيم فوتبال استقلال تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: بازيكنان ما درآمادگي مطلوبي بسرمي برند وتمام تلاش كادرفني اينست كه علاوه برآمادگي فني بازيكنان آنها را ازنظرروحي ، رواني نيز آماده نگاه داشته تا با تلفيق اين دو اصل بتوانيم نتايج لازم را كسب نماييم.

وي درخصوص بازي با ابومسلم نيزخاطرنشان كرد: ابومسلم تيم خوب وجواني است كه درجدول رده بندي نيزازشرايط مطلوبي سود مي برد وبا وجود شكست دربازي گذشته مقابل پيكان براي كسب امتياز به مصاف ما خواهد آمد كه اين مساله كار ما را دشوارترساخته وبايد با انديشه لازم به مصاف اين حريف برويم تا بتوانيم سه امتيازاين ديداررا ازآن خود نماييم.

مرفاوي درمورد ميزان شانس اسقلال براي قهرماني دررقابتهاي اين فصل يادآورشد: با وجود اختلاف امتيازاتي كه بين تيمهاي بالاي جدول وجود دارد، هنوزتعيين تيم قهرمان زود است وما نيزبا آمادگي خوبي كه داريم ازشانسهاي اين موفقيت هستيم و مطمئن باشيد كه براي رسيدن به آن ازهيچ كوششي دريغ نخواهيم كرد.