ازدواج نکردن دو فرد ناقل بهترین راه پیشگیری از بروز تالاسمی ماژور است

به گزارش خبرگزاری مهر، بیماری تالاسمی به صورت کم خونی متوسط تا شدید و رنگ پریدگی در کودک ظاهر می شود که این بیماری ناشی از کاهش ساخته شدن هموگلوبین طبیعی و در نتیجه کوتاهی عمر گلبول های قرمز خون است.

ضعف و بیقراری، عدم قدرت شیرخوردن، بی خوابی و بی اشتهایی، عدم افزایش وزن،‌ بزرگی شکم به دلیل رشد بی رویه کبد و طحال، تغییر رنگ پوست و جمجمه مکعبی شکل از علائم شایع بیماری تلاسمی است.

کودکان مبتلا به بیماری تالاسمی، ‌در هنگام تولد کاملا سالم به نظر می رسند ولی به تدریج با افزایش سن، علائم آشکار می شود و از سن 6 ماهگی به بعد این بیماری بروز می کند.

بیماری تالاسمی ماژور از دو زوج سالم ناقل، به فرزند منتقل می شود که قابل پیشگیری است امروزه زوج های ناقلی که خطر داشتن فرزند مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور آنها را تهدید می کند، راه های متعددی در پیش رو دارند.

بر اساس اعلام سازمان انتقال خون، خدمات تشخیص پیش از تولد این امکان را برای زوج های سالم ناقل (مینور) فراهم می کند تا در خصوص سلامت یا ابتلا به بیماری تالاسمی (ماژور) فرزند خود در دوره جنینی مطلع شوند همچنین تشخیص پیش از تولد به دو مرحله مقدماتی و تکمیلی تقسیم می شود که برای هر بار حاملگی، انجام آزمایش های مرحله تکمیلی ضروری خواهد بود.

بیماری تالاسمی ماژور نوعی کم خونی ارثی است که از طریق ازدواج پدر و مادر سالم ناقل (مینور) به نسل بعد منتقل می شود این بیماران علاوه بر عوارض جسمی با عوارض روحی نیز مواجه هستند.