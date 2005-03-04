افزايش 6/12درصدي بودجه دفاعي پكن // تصويب قانون ضد تجزيه طلبي در مخالفت با استقلال تايوان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بي بي سي، دولت چين درتازه ترين تحولاتش در عرصه مسائل سياسي وبين المللي اعلام كرد كه همزمان با تهديد دوباره تايوان بودجه نظامى‌اش را به ميزان قابل توجهى افزايش خواهد داد.

سخنگوى دولت اين كشور پيش از جلسه عمومى كنگره خلق چين اعلام كرد كه بودجه دفاعى اين كشور بالغ بر23 ميليون يورو است وبا اين رقم مي توان گفت كه بودجه دفاعى چين در سال جارى به ميزان 12 و شش دهم درصد افزايش داشته است.

وى افزود، بودجه اضافه شده صرف امور آموزش نظامى و تهيه سلاح‌هاى جديد خواهد شد. وى همزمان از قانون مجادله برانگيز "ضد‌ تجزيه‌‌طلبى" دفاع كرد. اين قانون براى مخالفت با استقلال تايوان مطرح شد. قانون مزبور در جريان نشست ده روزه كنگره خلق چين تصويب شد و هدف از آن به گفته مقامات چينى، مخالفت با نيروهاى استقلال‌طلب تايوان است. از نظر جمهورى خلق چين تايوان استانى متعلق به اين كشور است. چين تهديد كرده است كه در صورتيكه تايوان ادعاى استقلال كند، با آن وارد جنگ خواهد شد.

از سوي ديگر برخي منابع خبري با اعلام ميزان بودجه نظامي سال جاري چين به مبلغي بيش از 247 ميليارد يوآن(معادل حدود 30 ميليارد دلار) تصريح نمودند كه اين مبلغ نسبت به بودجه سال گذشته افزايشي بيش از 12 درصد را نشان مي دهد اما مقامات چيني گفته اند كه هنوزهم سهم هزينه هاي نظامي اين كشور در بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي كمتر از بسياري از كشورهاي ديگر است.

يكي ازسخنگوي دولت چين اظهارداشت كه بخش اعظم افزايش بودجه نظامي براي بهبود وضعيت تامين اجتماعي نظاميان و بازخريد كساني به كار خواهد رفت كه در اجراي برنامه كاهش دويست هزار تن از نفرات ارتش كار خود را از دست مي دهند.

وي همچنين تاكيد كرد كه همزماني تصميم به افزايش بودجه نظامي و طرح لايحه ممنوعيت جدايي ارضي با هم ارتباطي ندارد و به روابط بين چين و تايوان ارتباطي ندارد.لايحه ممنوعيت جدايي ارضي، كه انتظار مي رود توسط كنگره ملي خلق به تصويب برسد، به دولت اجازه مي دهد به هر شكل ممكن با استقلال طلبي هريك از مناطق اين كشور مقابله كند.

اين درحاليست كه برخي از احزاب تايوان اين نظر را مطرح كرده اند كه با توجه به واقعيات موجود، امكان الحاق سرزمين اصلي چين به تايوان منتفي است و خواستار اعلام موجوديت كشوري مستقل شده اند.

چين هرنوع حركتي در اين زمينه را به عنوان تعرض به تماميت ارضي خود به شدت رد كرده و آن را اقدامي خصمانه خوانده است.