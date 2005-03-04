دومين آزمون بين المللي كاربري رايانه اي برگزار شد

به گزارش حوزه و دانشگاه "مهر"، دومين آزمون استاندارد بين المللي كاربري رايانه اي (ICDL) در كشور، امروز با حضور مسئولان و ناظران ذيربط، در مركز آزمون ICDL نظم پويان صنعت نوين برگزار شد.

مهندس محمد رفيع صادقي ، مدير اجرايي ICDL ايران در جريان برگزاري اين آزمون گفت : ارتقا سواد كامپيوتري در حوزه عمومي، افزايش دانش فنآوري اطلاعات، ايجاد بستري براي دسترسي به جامعه اطلاعاتي و تقويت سرمايه گذاري در فنآوري اطلاعات از اهداف برگزاري اين آزمون ها بوده است.

صادقي با بيان اينكه مجوز اين آزمون از سوي دفتر تكنولوژي وزارت آموزش و پرورش صادر مي شود افزود : تا كنون 31 مجوز براي برگزاري آزمون ICDL در كشور صادر شده كه پيش بيني مي شود تعداد اين مراكز در سال آينده به حداقل 300 مركز برسد.

وي به اهميت داشتن گواهينامه بين المللي رايانه ICDL اشاره كرد و افزود: بر اساس برنامه هاي پيش بيني شده از سال آينده حداقل پانصد هزار نفر در آزمون شركت و نسبت به اخذ اين گواهينامه اقدام خواهند كرد.

وي در پايان افزود: ايران از سال گذشته با عضويت در انجمن ICDL جهاني كه از طريق دفتر تكنولوژي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش و پرورش صورت گرفته است و نسبت به برگزاري اين آزمونها و ارائه گواهينامه بين المللي كه مورد تاييد 140 كشور جهان مي باشد، اقدام كرده است.

همچنين مهندس صادق يزداني، رئيس مركز آزمون ICDL نظم پويان صنعت نوين نيز گفت : داشتن گواهينامه بين المللي ICDL بيانگر مهارت دارنده آن در استفاده از رايانه بوده و در بسياري از دستگاههاي دولتي و خصوصي، ارتقا شغلي، استخدام و تعلق گرفتن مزايا به اخذ اين گواهينامه منوط شده است.

وي افزود: از ديدگاه جهاني تعداد افراد دارنده اين گواهينامه شاخص اصلي توسعه بخش IT در كشور است.

وي ادامه داد : آزمون امروز نخستين آزمون استاندارد بين المللي ICDL در تهران است كه به تدريج در ماه هاي آينده ادامه خواهد داشت.