دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از طرح های کشاورزی دامغان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان رشته مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران پنج شنبه در جریان سفر یکروزه به شهرستان دامغان از مزرعه 130 هکتاری پسته عباسیان در شهر امیریه، کارخانه فنرلول، کارخانه آرد و مجموعه تفریحی و گردشگری چشمه علی دامغان بازدید کردند.

فرماندار شهرستان دامغان با حضور در جمع این دانشجویان در سالن جلسات فرمانداری با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان این شهرستان اظهار داشت: شهرستان دامغان در حال طی کردن راه پیشرفت و توسعه است.

مرتضی علی آبادی افزود: شهرستان دامغان با داشتن مراکز آموزش عالی متعدد و دانشجویان بومی و غیر بومی امروزه حرف های فراوان برای گفتن در سطح کشور دارد.

وی اضافه کرد: وجود مراکز فرهنگی، مذهبی و گردشگری باعث شد راه ورود گردشگران داخلی و خارجی به این شهرستان فراهم شود.

فرماندار شهرستان دامغان یادآور شد: اجرای طرح های صنعتی به رشد و توسعه این شهرستان کمک های فراوانی می کند و در حال حاضر یکی از طرح های مهم صنعتی در این شهرستان می توان به طرح بزرگ فولاد کویر دامغان اشاره کرد.

وی اظهار داشت: تمام مسئولان این شهرستان می کوشند که راه رشد و پیشرفت همراه با توسعه و آبادانی بیش از گذشته در این شهرستان فرآهم شود.

وی گفت: مسئولان اجرائی این شهرستان از بازدید دانشجویان رشته مهندسی معماری و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران از طرح های کشاورزی، صنعتی و گردشگری استقبال نموده و آن را به فال نیک می گیرند و امیدوارند این سفر و بازدید دستاوردهای خوبی برای آنان داشته باشد.