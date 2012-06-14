طرح نشاط معنوی در چهار امامزاده اردکان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی خادمی صبح پنج شنبه در جلسه ستاد طرح نشاط معنوی اردکان با اشاره به برگزاری طرح تابستانی نشاط معنوی همراه با برنامه های فرهنگی تفریحی در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه اظهار داشت: طرح اوقات فراغت اوقاف و امور خیریه در چهار امامزاده و بقعه متبرکه شهرستان اردکان برگزار خواهد شد .

وی افزود: امسال این طرح در بقاع متبرکه امامزاده سید هاشم، زیارتگاه حوض عباس و امامزاده هفتادر به صورت ثابت و امامزاده میر شمس الحق به صورت اردویی برگزار می شود و شامل کلاسهایی نظیر قرآن، اصول عقاید، هنری و ورزشی با به کار گیری اساتید مجرب است.

خادمی عنوان کرد: تمرکز فعالیتهای فرهنگی در محل بقاع متبرکه و امامزادگان از جمله مهمترین برنامه های فرهنگی اداره اوقاف در سالهای اخیر است که در این راستا طرح هایی نظیر طرح آرامش بهاری و نشاط معنوی به اجرا در آمده است.

وی با اشاره به اینکه اصلی ترین وظیفه اوقاف حفظ و حراست از موقوفات و عمل به نیت واقفین است، گفت: فعالیتهای فرهنگی نیز با هدف ترویج فرهنگ وقف و تقویت بنیه دینی و اعتقادی نوجوانان و جوانان برنامه ریزی شده که برای انجام آن نهایت تلاش خود را به کار گرفته ایم .

طرح تابستانی نشاط معنوی برای دومین سال از تاریخ 10 تیر ماه تا 26 مرداد ماه در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.