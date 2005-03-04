ضرورت تهيه فرهنگنامه قرآني و زندگينامه كامل ائمه (ع)

به گزارش گروه دينو انديشه "مهر" به نقل از رسا، حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در همايش تجليل از پديد‌آورندگان تفسير راهنما فكر نوشتن تفسير موضوعي قرآن را مربوط به سال‌هاي قبل از زندان‌هاي ستمشاهي عنوان كرد و گفت : تفكر اين كار مربوط به قبل از زندان است ولي كار را از زندان شروع كردم. در چهل سال قبل نياز داشتيم براي بسياري از مباحث روز آن موقع از قرآن استفاده كنيم. امكان مراجعه به قرآن در اين حد بود كه قرآن را بايد يك دور كامل مي‌خوانديم تا نظر آن را در خصوص موضوعي درك كنيم.



وي ادامه داد : يك گله تاريخي از مسلمانان وجود دارد كه درباره اين هديه الهي با وجود تلاش‌ها در جهت تفسير و نگهداري آن ، براي درك پيام آن كار خوبي صورت نگرفته است و ما بايد كاري مي‌كرديم كه اجزاي پيام‌هاي قرآن خيلي راحت در دسترس همه قرار بگيرد. ديگران اقداماتي انجام داده بودند ولي بسيار مختصر بود.



حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني افزود : اين يك عيب بزرگ براي ما طلبه‌ها بود و هميشه آرزو داشتيم يك روزي كسي اين كار را انجام دهد ولي فكر نمي‌كردم اين مسؤوليت بر عهده من قرار گيرد. آن چيزي كه مهم است زماني كار تفسير آغاز شد كه در بدترين شرايط زندان بودم، قرآن، قلم و كاغذ در اختيار ما نبود و آن آرزويي كه داشتم و نتوانسته بودم انجام دهم روي قلبم سنگيني مي‌كرد. بازجوها به ما گفته بودند كه احتمال زنده بيرون رفتن ديگر براي ما نيست، در ابتدا آيات قرآن را در ذهنم مرور مي‌كردم و هر مضموني كه به دست مي‌آوردم در حافظه مي‌سپردم. اين شرايط تا يك ماه طول كشيد وقتي به زندان اوين آمديم آنها را مكتوب كردم.



وي هدف از اين اقدام را ارائه تفسيري موضوعي از مطالب قرآن دانست و خاطر نشان كرد : آنچه كه هنوز جاي آن در كتابخانه‌هاي جهان اسلام خالي است، تهيه و ارائه يك فرهنگنامه قرآني است كه بايد تلاش‌هاي انجام گرفته در زمينه فرهنگ و معارف اسلامي به اين سمت حركت كند.



رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تفسير راهنما را حاصل تلاش دوران‌هاي سخت زندان و مبارزه با رژيم ستمشاهي و از عنايات الهي برشمرد و گفت : يكي از مشكلات جهان تشيع نبود زندگينامه مطلوب در خصوص زندگي گهربار ائمه (ع) است كه حاصل نوعي كاهلي در ميان حوزه‌هاي علميه است.



‌وي افزود: يكي از وظايف انقلاب اسلامي و حوزه‌هاي علميه ارائه زندگينامه مطلوب از 250 سال دوران زندگي ائمه معصومين (ع) است.



هاشمي رفسنجاني با بيان اين كه در قبل از انقلاب معيشت روحانيت و محققين در وضع نامطلوبي بود و از راه تهيه و تفسير مفاهيم قرآني و مقالات علمي و ديني زندگي مي‌كردند، تأكيد كرد: تفكر نمونه‌سازي مفاهيم قرآن در قالب تفسير راهنما، حاصل تلاش‌هاي همان دوره است. البته بنده تنها بخشي از تفسير راهنما را انجام دادم و در ادامه با حضور بيش از صد پژوهشگر و قرآن‌پژوه به اتمام رسيد.



وي خواستار توجه بيشتر شيعه به قرآن با روش‌هاي مطلوب ‌تر شد و تصريح كرد : اين سند جاويدان و آسماني از اين طريق بايد مورد قدرداني قرار گيرد تا بشريت امكان درك مفاهيم قرآني را از ديدگاه اهل بيت(ع) داشته باشد.