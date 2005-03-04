دي سايت :‌ مسئله برنامه هاي هسته اي ايران در تابستان داغتر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين مجله آلماني ، بارديگر مسئله فعاليتهاي هسته اي ايران در ميان اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح شد بدون آنكه تصميم يا موضع گيري مشخص و متفاوتي از آن بدست آيد .

دي سايت درادامه بدون ذكر دليل اصلي مخالفت ايران با بازديد مجدد بازرسان از سايت نظامي پارچين مدعي شد : مقامات آژانس اعلام كرند كه ايران اجازه بازديد از يكي از سايتهاي مهم هسته اي خود كه در حال حاضر نيز فعاليتهايي در آن صورت مي گيرد را به بازرسان اين آژانس نداده است . اما اين امر مدام از سوي مقامات ايران رد مي شود .

به نوشته اين مجله آلماني درحاليكه ديپلماتهاي وين، مقامات تهران را به دليل پنهانكاري مورد فشار قرار داده اند " كمال خرازي " وزير امورخارجه ايران از ضرورت در اختيار داشتن 20 رآكتور جديد و توليد چرخه سوخت سخن به ميان مي آورد .

خرازي همچنين خاطر نشان مي كند كه كشورش از توانايي و قابليت بالايي در زمينه فعاليتهاي هسته اي برخوردار است .

دي سايت در بخش ديگري نوشت : " دكتر حسن روحاني " دبير شورايعالي امنيت ملي ايران و مسئول پرونده هسته اي اين كشور در سفربه آلمان و ديدار با "يوشكا فيشر" وزير امورخارجه اين كشور ازعدم توقف غني سازي اورانيوم سخن گفت و خاطر نشان ساخت كه اين امر به معناي سقوط كشور خواهد بود .

دبير شورايعالي امنيت ملي ايران همچنين متذكر شد كه همانگونه كه در گذشته نيز اعلام كرده اند ايران تنها در مسير فعاليتهاي صلح آميز هسته اي گام بر مي دارد و در انديشه ساخت بمب اتم نيست .

اين مجله آلماني در ادامه افزود : با توجه به برگزاري كنفرانس مذكورتسليحات اتمي نيويورك در ماه مي بار ديگر در تابستان نيز شاهد بازار داغ گفتگوهاي هسته اي بخصوص در مورد ايران هستيم .

در آن هنگام اروپا بايد ميان ايران و آمريكا يك گزينه را انتخاب كند . از سوي ديگر آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه ژوئن بار ديگر تشكيل جلسه داده و پرونده هسته اي ايران را بررسي مجدد مي كند .