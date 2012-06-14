به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان ژاپن روز جمعه به لایحه ای رای خواهد داد که راه را برای دور زدن تحریم های نفتی اروپا علیه ایران هموار خواهد کرد.

به موجب این لایحه تضمین لازم برای بیمه کشتی های حامل نفت ایران به دولت ژاپن داده خواهد شد.

به گزارش "رویترز" تصویب این لایحه در پارلمان ژاپن موجب خواهد شد ژاپن اولین کشور آسیایی باشد که از تحریم های سختگیرانه اتحادیه اروپا درخصوص بیمه کشتی های حامل نفت ایران گریخته باشد.

به موجب تحریم های اتحادیه اروپا که قرار است از 11 تیرماه اجرایی شوند شرکت های بیمه اروپایی دیگر اجازه بیمه کشتی های حامل نفت ایران را نخواهند داشت.

روز گذشته هم وزیر نفت هند با تاکید بر ادامه واردات نفت ایران به کمیسر انرژی اروپا گفت: برای تحریم بیمه کشتی های حامل نفت ایران فکری خواهیم کرد.