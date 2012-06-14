هادی شاه نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم یازده نفره هیئت کوهنوردی شهرستان طرقبه شاندیز موفق شد به مدت سه روز قله شاهوار شاهرود به ارتفاع 3945 متر را فتح کند.

وی افزود: در ارتفاعات، برف قابل توجهی منطقه را پوشانده و نقاب برفی هایی که در شکاف صخره های سر به فلک کشیده دیده می شد زیبایی دوچندانی به این صعود بخشیده بود.

دبیر هیئت کوهنوردی طرقبه شاندیز تصریح کرد: منطقه شاهوار دارای جاذبه های فراوانی از جمله چشمه ها و رودخانه های زیبا، پوشش گیاهی و جانورانی منحصر به فرد از جمله کل، بز، مار و گونه ای از مارمولک که زیستگاه خوبی برای این جانوران است.

اعضای تیم در این برنامه علی قاسم زاده به عنوان سرپرست تیم ،هادی شاه نظری،جواد خطیب، رضا عبدالهی، محمدرضا رستمی، ناصر مهدیان،اسماعیل پوراصغر، محمد شبان، رضا رستمی، هادی مرادی و علی عابد خراسانی بودند.