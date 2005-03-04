به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" ، "دماغ دراز كوچولو" داستان جادوگر شيطاني است كه پسر مهرباني را ميدزدد، تا نقشههاي شومش را عملي كند. هفت سال بعد پسر به شكل يك كوتوله به خانهاش برميگردد ولي مردم او را بيرون ميرانند...
فيلمهاي "ايليا ماكسيموف" در جشنوارههاي بينالمللي جوايز متعددي را كسب كردهاند. از آن جمله ميتوان به جايزه بزرگ جشنواره "انيما اوكاي" روسيه، جايزه ويژه تماشاگران جشنواره بينالمللي كودكان و نوجوانان آرژانتين و ... اشاره كرد.
او فارغالتحصيل انستيتو معماري سن پترزبورگ(1993) است و يك سال براي شركت كاپيتول مالتيمديا كار كرده. او انيماتور اين شركت در ساخت "قصههاي جادويي"، "ايمو و پادشاه" و "بابا ياگا و غازهاي جاوديي" بوده است
در چهارمين جشنواره پويا نمايي تهران
"دماغ دراز كوچولو " ساخته ايليا ماكسيموف به نمايش در مي آيد
انيميشن "دماغ دراز كوچولو" ساخته "ايليا ماكسيموف" انيماتور شهير روسي كه در جشنوارههاي متعدد بينالمللي حضور داشته است، در چهارمين جشنواره بينالمللي پويانمايي تهران به رقابت با ديگر فيلمهاي حاضر در بخش مسابقه بينالملل ميپردازد.
کد مطلب 162657
نظر شما