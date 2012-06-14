به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه جدید کارگروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت هر قرص نان سنگک ۶۰۰ تومان، بربری ۵۰۰ تومان، تافتون ۳۰۰ تومان و لواش ۱۶۰ تومان تعیین شد.

دولت موافق ارز چند گانه نیست

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولتمردان موافق ارز چندگانه نیستند، مدل تامین مالی پایدار و غیر تورمی در کشور را پیشنهاد کرد.

برآورد خسارت مگس مدیترانه‌ای به باغات میوه

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تشریح عملکرد یکساله سازمان حفظ نباتات بر لزوم مدیریت بر آفت مگس میوه مدیترانه ای تاکید کرد و گفت: خسارت این آفت، کمتر از آستانه خسارت اقتصادی بوده است.

توصیه آیت‌الله حائری شیرازی به دولت مبنی بر لزوم مقابله با معضل بیکاری

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شر از بیکاری بهتر است، گفت: آیت‌الله حائری استاد اخلاق دولت پیشنهاد داده بود به افراد بیکار بولدوزر بدهند تا همین طوری خراب کنند و بسازند اما بیکار نباشند.

نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۲۲.۲ درصد اعلام شد

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ را ۲۲.۲ درصد اعلام کرد.

طرح فرانسه برای مصادره نفتکش‌های ایران شکست خورد

همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، با مشارکت وزارت نفت و بانک مرکزی طرح یک بانک فرانسوی برای مصادره ۱۱ کشتی نفتکش پهن پیکر ایران ناکام ماند.

ثبت‌نام مسکن قسطی از تابستان/جذب پیمانکاربرای‌قطعه ۲ و ۳ تهران ـ شمال

وزیر راه و شهرسازی با تشریح ساخت مسکن مهر در تهران و سایر کلان شهرها در امسال و سال آینده، گفت: ساخت قطعه ۲ و ۳ آزادراه تهران - شمال به بخش خصوصی سپرده می شود و اگر بنیاد می گوید وزارت راه شریک خوبی نیست می تواند از شراکت کنار برود.

وی در خصوص طرح مسکن مهر شهر تهران، گفت: مسکن مهر شهر تهران در حال ساخت است و در اواسط تابستان نحوه ثبت نام اعلام می شود اما نکته ای مهم اینست که این مسکن به افراد واجد شرایط یعنی کسانی که خود و همسر از دولت زمین و آپارتمان و یا وام یارانه دار دریافت نکرده باشند، تعلق می گیرد.

شرط جدید واگذاری مسکن مهر در پرند/ ارائه سابقه ۵ سال سکونت در تهران

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه متقاضیان مسکن مهر در این شهر باید مدرک ۵ سال سابقه سکونت در استان تهران را ارائه دهند، گفت: واگذاری مسکن مهر به شرط ارائه مدارک سابقه سکونت انجام می‌شود، در غیر اینصورت ثبت نام در هر مرحله‌ای منتفی خواهد شد.

قیمت هر کیلو شیرخام ۷۳۰ تومان شد/ پرداخت یارانه نقدی به دامداران

دبیر انجمن صنایع لبنی ایران ضمن تشریح جزئیات جلسه روز گذشته این انجمن با اتحادیه سراسری دامداران، از پرداخت یارانه نقدی به دامداران خبر داد.

وی افزود: مرغوب ترین شیر کیفی با احتساب هزینه حمل، به قیمت هرکیلو ۷۳۰ تومان تحویل کارخانجات لبنی می شود.

عرضه مستقیم کالا در ۳۰۰ نقطه/ عرضه گسترده برنج، روغن، شکر و خرما

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از عرضه مستقیم کالا در ۳۰۰ نقطه کشور خبرداد و گفت: عرضه گسترده برنج، روغن، شکر، خرما و اقلام پروتئینی به مناسبت ماه رمضان آغاز خواهد شد.

آثار تورمی هدفمندی مهار شد/ حمله سایبری ناکام ماند

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجازه ندادیم آثار نامطلوبی که برخی‌ها با اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی می‌کردند، اتفاق بیفتد، گفت: گرچه نمی توان آثار منفی اجرای طرح را نادیده انگاشت اما می‌توانیم ادعا کنیم که در اجرای این طرح موفق عمل کرده‌ایم.

نسبت به اجرای درست مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار امیدواری کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ اجرا شد و آثار اجرای این طرح به سال ۹۰ منتقل شد، این در حالی است که در آن زمان با ۳۵۰ هزار حمله سایبری از سوی آمریکا مواجه شدیم.

بهمنی اضافه کرد: تنها در یک روز ۲۵۰ هزار حمله سایبری صورت گرفت، از سوی دیگر تعداد ترانزاکشن‌های برخی سیستم‌های بانکی به ۱۱۸ میلیون رسید و فشار مضاعفی بر روی نظام بانکی وارد شد و توانستیم ۴ میلیون حساب بانکی را در مدت زمان کوتاهی افتتاح کنیم.

وضعیت بانکها بحرانی نیست



رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک‌های ایران دچار بحران نیستند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست!



۸میلیون وام ازدواج برای زوج های با مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه



این مقام مسئول اعلام کرد: زوج های جوانی که مهریه آنها کمتر از ۱۱۰ سکه باشد می توانند تا سقف ۸ میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند.



اختصاص ۱۰ هزارمیلیارد تومانی درآمدهای نفتی به ۱۲ طرح صنعت نفت



با موافقت شورای اقتصاد، تا پایان سالجاری نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای ۱۲ طرح صنعت نفت منابع مالی و اعتباری از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت اختصاص می‌یابد.



با موافقت شورای اقتصاد با برنامه پیشنهادی وزارت نفت تا پایان سالجاری در مجموع نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی و اعتباری در ۱۲ طرح اولویت دار صنعت نفت سرمایه گذاری می‌شود.



بانک مرکزی؛ مرغ و تخم مرغ گران شد



بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به نوزدهم خردادماه جاری، از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ و کاهش نرخ برنج وارداتی خبرداد.

تعرفه ۲۰ درصدی واردات پنبه حذف می‌شود



معاون امورصنایع و اقتصادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از پیگیری تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهایی واسطه ای و مواد اولیه صنایع نساجی کشور خبر داد و گفت: به زودی تعرفه ۲۰ درصدی واردات پنبه حذف خواهد شد.



توافق ۱۰ میلیارد دلاری آبی با چین/ تدوین طرح جامع آب



وزیر نیرو با اعلام اینکه طرح جامع آب کشور در دست بررسی قرار دارد، از پیش بینی یک بسته ۱۰ میلیارد دلاری برای استفاده از فاینانس چین در اجرای شبکه های آبیاری زهکشی پایین سدها خبر داد.



اعراب پشت عربستان را خالی کردند/ انصراف سعودی‌ها از دبیرکلی اوپک



پس از ونزوئلا، الجزایر و عراق، تخلفات گسترده و عدم رعایت نظام سهمیه بندی اوپک توسط عربستان صدای انتقاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را درآورده و با افزایش انتقادها در آستانه نشست ۱۶۱ اوپک، سعودی‌ها عملا از دبیرکلی اوپک انصرف داده‌اند.



منشا ۹۵ درصد ریزگردها خارجی است/ لزوم کاهش ۳۶ میلیون راس دام



معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها و مراتع کشور با بیان اینکه ۹۵ درصد ریزگردها منشا خارجی دارد، گفت: قانونگذار دولت را موظف کرده که طی ۱۰ سال ۳۶ میلیون راس دام را برای حفظ مراتع کشور کاهش دهد.



تشدید بازرسی‌ها از بازار/ مردم تقلب و کم‌فروشی را گزارش کنند



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه بازرسی‌ها در بازار با حضور قدرتمند ده هزار بازرس انجام خواهد شد، گفت: مردم تقلب و کم‌فروشی را گزارش کنند.



اتصال شبکه برق ایران به ۶ کشور آسیای میانه و قفقاز



مدیر دفتر مبادلات برون مرزی وزارت نیرو از برنامه‌ریزی برای ساخت ۲ خط جدید انتقال برق بین ایران و ترکمنستان خبر داد و اعلام کرد: اتصال شبکه برق ایران به ۶ کشور منطقه آسیای میانه و حوزه قفقاز در دستور کار قرار گرفته است.



محور هراز به مدت یکماه مسدود شد



محور هراز در استان مازندران از سه شنبه هفته جاری به مدت یکماه از ساعت ۶ صبح تا ۸ شب مسدود است.



مرکز مدیریت راه‌های کشور عملیات احداث باند دوم محور هراز را دلیل مسدودیت این محور اعلام کرد. این مرکز یادآور شد که رانندگان از سایر محورهای شمالی، تردد کنند.



دولت حق بررسی مجدد قانون بودجه را ندارد/ مصوبه مجلس فصل‌الخطاب است



رئیس مجلس در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر تصمیم دولت برای بررسی مجدد قانون بودجه ۹۱ مصوب مجلس پیش از اجرا و احتمال اعمال تغییر در آن گفت: کسی حق ندارد در دولت، قانون بودجه را بررسی کند همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند قانون بودجه فصل الخطاب است.

برنامه جدید مقابله با تحریم نفتی اروپا/ افزایش ذخیره‌سازی در خلیج‌فارس



شرکت ملی نفت به‌منظور افزایش قدرت چانه زنی و ارتقای ظرفیت ذخیره سازی نفت ایران در برابر تحریم‌های اتحادیه اروپا، راه‌اندازی ۳ میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی جدید و نصب گوی شناور (SPM) در غرب خلیج فارس را در دستور کار قرار داد.



تجمع کارگران ساختمانی مقابل مجلس برای اجرای قانون بیمه



جمعی از کارگران ساختمانی استان های مختلف کشور سه شنبه این هفته با حضور مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب مجلس شورای اسلامی شدند.

گرانفروشی بیمه‌ها/ حذف یک آیتم از بیمه‌های شخص ثالث



رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به جزئیات گرانفروشی بیمه‌ها گفت: علی‌رغم افزایش حق بیمه متقاضیان

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با اشاره به جزئیات گرانفروشی بیمه‌ها گفت: علی‌رغم افزایش حق بیمه متقاضیان بیمه شخص ثالث به دلیل افزایش قانونی نرخ دیه، اما آیتم هزینه پزشکی راننده از بیمه شخص ثالث حذف شده است.

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در دولت تصویب شد



معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تصویب افزایش ۱۵ درصدی حقوق امسال کارکنان دولت در جلسه دیروز هیئت دولت خبر داد.



عیدی امسال کارمندان ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد



معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تعیین عیدی چهار میلیون و ۲۵ هزار ریالی برای کارمندان در جلسه روز چهارشنبه دولت خبر داد.



افشای گزارش محرمانه مجلس از شیر با طعم وایتکس



در حالی که تامین امنیت غذایی جامعه در گرو توجه مسئولان است، بررسی‌ها از گزارشات محرمانه ای نسبت به مخاطره افتادن این امنیت حکایت می‌کند، به طوری‌که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از این گزارشات پرده برمی‌دارد.



قیمت کنجاله سویا در چند روز آینده کاهش می‌یابد



مدیرعامل موسسه جهاد استقلال با بیان اینکه هم اکنون یک کشتی ۱۸ هزار تنی کنجاله سویا در بندر پهلو گرفته است و به زودی این نهاده در بازار توزیع خواهد شد، از کاهش قیمت این نهاده در روزهای آینده خبر داد.



آمادگی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها



معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی از آمادگی این وزارتخانه برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: ‌اینکه بگوییم تولیدکننده مافیاست، اصلاً درست نیست بلکه باید دست او را بوسید که در این شرایط سخت تولید می‌کند.



آخرین وضعیت صدور قبوض گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها



معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه با موافقت ستاد هدفمندی یارانه ها، انتشار قبوض کاغذی گاز تا اطلاع ثانوی ادامه می یابد، اعلام کرد: همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دوره صدور قبوض گاز به کمتر از ۳۶ روز کاهش نمی یابد.



تداوم توزیع برنج ۱۸۰۰ تومانی/ عرضه مرغ ۴۲۰۰ تومانی



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تداوم توزیع برنج ایرانی ۱۸۰۰ تومانی در کانال‌های عرضه مورد تائید این وزارتخانه خبرداد و گفت: عرضه روزانه ۲۰ تن مرغ با قیمت ۴۲۰۰ تومان در میادین میوه و تره‌بار آغاز شده است.



اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با آلودگی دریایی



مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای مقابله با آلودگی های دریایی خبر داد و گفت: یک فروند شناور پیشرفته پاکسازی آلودگی نفتی اوایل سال آینده تحویل سازمان بنادر می‌شود.

خرید گندم از مرز ۱.۳ تن گذشت/ تحویل ۱۷۰ هزار محموله گندم به مراکز خرید



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از خرید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان از ابتدای فصل خرید خبرداد و گفت: تاکنون ۱۷۰ هزار محموله گندم به مراکز خرید تحویل داده شده است.

طلبکارن صنعت به شرکت گاز سی.ان.جی اعتراض کردند



رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی بدهی جایگاهداران سی.ان.جی به دولت بطور کامل پرداخت شده است، گفت: در شرایط فعلی شرکت گاز هیچگونه اقدامی در وصول مطالبات پیمانکاران و سازندگان ساخت، نصب و راه‌اندازی جایگاههای سی.ان.جی به عمل نمی آورد.

اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی تعلیق شد!



قرار بود هر ساله متوسط ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند اما با شرایط جدید نه تنها اجرای آن برای سال‌جاری با چالش مواجه شده بلکه از حق بیمه سهم کارفرما نیز ۱۵ درصد کاسته و به سهم کارگر ۳ درصد افزوده شده است!



تشدید "بیکاری پنهان"/ شاغلان خصوصی۵۵درصد؛دولتی‌ها ۸۵درصد!



افزایش بیکاری پنهان شاغلان بخش خصوصی به ۵۵ درصد و دولتی به ۸۵درصد باعث کاهش شدید راندمان و بهره‌وری نیروی کار و در نتیجه افت کیفیت تولیدات شده که یکی از عمده‌ترین دلایل آن، پایین بودن دستمزدها است.