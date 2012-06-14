اصغر مازیار دستیار کربکندی در ذوب آهن شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته انتخاب دستیار رسول کربکندی روند طولانی را طی کرده بود و در این بین نام‌های بسیاری برای تصدی این پست در جمع اهالی ورزش به گوش می‌رسید اما باشگاه ذوب‌آهن امروز نام دستیار سرمربی خود را اعلام کرد.

رسول کربکندی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن بعد از حدود یک هفته از آغاز تمرینات این تیم دستیار خود را انتخاب کرد.

اصغر مازیار با توافق با مسئولان ذوب آهن در تمرین این تیم حاضر شد و همراه با کربکندی به تمرین دادن بازیکنان تیم مشغول است.

تیم فوتبال ذوب آهن از شنبه هفته جاری تمرینات خود را برای شرکت در لیگ دوازدهم آغاز کرده و در دو نوبت صبح و بعداز ظهر به تمرین می‌پردازد.