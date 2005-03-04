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۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۴:۲۵

با حضور اساتيد حوزه علميه قم

همايش بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تفسير راهنما برگزار شد

همايش بررسي ابعاد علمي و فرهنگي تفسير راهنما پنج‌شنبه با حضور رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مدير حوزه علميه قم، رييس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، اساتيد و مدرسين حوزه و جمعي از قرآن‌پژوهان و فرهيختگان در دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم برگزار شد.

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، حجت الاسلام حسيني بوشهري، مدير حوزه علميه قم  طي سخناني به نتيجه رسيدن فعاليت‌هاي قرآني و مذهبي در كشور را به بركت انقلاب اسلامي ارزيابي كرد و گفت : پيشرفت و اقدامات حوزه علميه قم در اين جهت بسيار ستودني است.

حجت الاسلام  رباني، رييس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم نيز در اين همايش گفت : حركت علمي تشيع هميشه با توفيقات الهي همراه و در اين زمينه فرصت‌ها و توفيقاتي فراهم شده است و در نتيجه كارهاي عظيم و ماندگاري به جاي مانده كه موجب سربلندي شيعه و حوزه فكري و تفكر اسلامي است.

وي ادامه داد : هميشه در عرصه دين انديشمنداني وجود داشته‌اند كه از زمان خود جلوتر حركت مي‌كردند و امروز جزء ذخاير علمي و فرهنگي جهان اسلام هستند.

آيت الله معرفت از اساتيد حوزه علميه قم نيز با بيان اين كه زنده و جاويد بودن قرآن به پيام‌هاي آن است، يادآور شد : اگر قرآن متكي بر قيد‌الوقت بود، تا امروز از بين رفته بود، زنده و جاويد بودن قرآن به پيام‌هاي باطني آن است. متأسفانه تاكنون در زمينه تفسير بطن قرآن اقدام جدي صورت نگرفته است.

وي با اشاره به اين كه پيغمبر اكرم (ص) و ائمه (ع ) تأكيد و سفارش بسياري بر تفسير بطن قرآن داشته‌اند، خاطرنشان كرد : اين گونه سفارش‌ها ارزش كار تفسير راهنما را مشخص مي‌كند. زيرا آن تأكيد‌ات و اصرار ائمه (ع) در حال عملي شدن است. چه خوب است مفسرين ما نيز شيوه تفسير خود را تغيير دهند و اين شيوه درون‌ نگري كه ضمانت جاودانگي قرآن است را به منصه ظهور برسانند .

کد مطلب 162659

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