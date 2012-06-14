به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه در واکنش به اقدامات تروریستی اخیر در عراق این تحرکات ضد انسانی را قویا محکوم کرد و گفت: برخی طرف ها که مسبب اصلی اقدامات تروریستی سازمان یافته در عراق و سوریه هستند باید بدانند که تداوم این اقدامات منطقه را ناامن خواهد کرد و آتش آن دامن اهل منطقه خواهد گرفت.

معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: تنها دشمنان منطقه از این تحرکات سود خواهند برد.

وی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان و مجروحین انفجارات اخیر عراق گفت: علی رغم تحرکات گسترده تروریست ها و حامیان آنها گام های مستحکم دولت عراق در مسیر استقرار امنیت و ثبات این کشور ستودنی است.

امیرعبداللهیان بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از عراق تاکید کرد.