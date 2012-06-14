به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری با اعلام این خبر گفت: همزمان با سالروز بعثت منادی توحید و رحمت و پیام آور صلح و دوستی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) رونمایی و بهره برداری از فاز یک سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد شهرداری کلانشهر قم برگزار می‌شود.



وی هدف از راه اندازی و بهره برداری از این سیستم را خدمت به همشهریان و مجاوران حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) ذکر کرد و افزود: با بهره برداری از این سیستم، شهرداری الکترونیک را در قم اجرا می‌‌کنیم.



شهردار قم افزود: شهرداری الکترونیک، سازمانی است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت سریع، قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می‌کند.



وی ضمن اشاره به خدمات قابل ارائه شهرداری قم به همشهریان در آینده نزدیک به صورت 24 ساعته و فارغ از محدودیت‌های زمانی و مکانی در شهر اظهار داشت: مدیریت شهرداری الکترونیک درصدد است با راه اندازی شهرداری الکترونیک بتواند گام موثری در ارائه خدمات هرچه مطلوب‌تر به شهروندان قمی که لایق این پیشرفت‌ها هستند، بردارد.



دلبری به ویژگی‌های شهرداری الکترونیک اشاره گرد و اذعان داشت: حذف پرونده‌های کاغذی و تبدیل آن به اطلاعات دیجیتالی، حذف بخش‌های مربوط به پاسخگویی تلفنی در سازمان، توجه به ارتباطات الکترونیک و لزوم به کارگیری آن در بخش‌های پاسخگویی، ایجاد محلی برای تبادل نظرات شهروندان درباره عملکرد شهردار و سازمان شهرداری، پرداخت عوارض‌های مربوط به نوسازی و... از طریق اینترنت، حذف روند‌های مربوط به پرونده‌های شهرداری و کاهش افزایش رفت وآمد فیزیکی به سازمان، اطلاع رسانی روز به روز فعالیت‌های شهرسازی و امور مربوط به شهر از مزایای شهرداری الکترونیک است.



وی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک تصریح کرد: در عصر ارتباطات و دنیای امروز که هر بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم می‌گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد و در شهر‌ها، امروز ما با افزایش جمعیت ودر نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم.



شهردار قم افزود: دیگر روش‌های بروکراسی گذشته و کاغذ بازی‌های پیشین نمی‌تواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این رو سازمان‌های مهم نظیر شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می‌شوند باید دست از روش‌های پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند.



وی افزود: دنیایی که در آن فعالیت‌ها بسیار سریع‌تر و مطمئن‌تر انجام می‌گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه‌های انجام کار، برخورد‌ها و ناراحتی‌های روانی، فساد اداری و ده‌ها مشکلی که همه روزه در ادارات و سازمان‌های بزرگ با آن روبرو هستیم چاره‌ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان‌های مجازی است که از مشکلات یاد شده می‌کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می‌شوند.



دلبری در ادامه یادآور شد: برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان در آینده‌ای نه چندان دور باید خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت شود.



وی بیان داشت: بهره برداری از از فاز یک سیستم یکپارچه شهرسازی، نوسازی و درآمد شهرداری کلانشهر قم خود یکی از گام‌هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می‌تواند بسیار موثر باشد.



گفتنی است: این مراسم در روز یکشنبه هفته آینده ساعت 17با حضور مدیران استان در سالن همایش‌های بین المللی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.



بهره‌برداری کامل پارکینگ میدان بزرگ امام خمینی(ره) نقش مهمی در کاهش ترافیک قم دارد



شهردار کلان‌شهر قم، استاندار و هیئت همراه از پروژه‌ عمرانی میدان بزرگ امام خمینی (ره) و پارکینگ طبقاتی واقع در زیر این میدان بازدید کردند.



استاندار قم در این بازدید ضمن قدردانی از عملکرد شهرداری کلان‌شهر قم در خدمات‌رسانی به شهروندان و بویژه زائرین بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) درخصوص راه اندازی موقت و تامین پارکینگ مورد نیاز زائرین در ایام نوروز امسال و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) از مراحل ساخت و تکمیل این پروژه بازدید کرد و خواستار تلاش و جدیت بیشتر مجریان این پروژه‌ در جهت تسریع در روند اجرا و تکمیل این پروژه مهم شهری شد.



شهردار قم نیز در این بازدید گفت: افتتاح و بهره‌برداری کامل پارکینگ طبقاتی میدان بزرگ امام خمینی(ره) نقش مهمی در کاهش ترافیک هسته مرکزی شهر خواهد داشت و بهره‌برداری از این پروژه‌ از بسیاری مشکلات ترافیکی شهر خواهد کاست.



وی ضمن بازدید از روند اجرای این پروژه عمرانی در دست اقدام شهرداری قم بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه زیربنایی شهر قم تاکید کرد و گفت: انتظار داریم این پروژه با شتاب بیشتری عملیاتی و اجرایی گردد و زمان اجرای این پروژه زیربنایی نباید به تعویق بیفتد و از عوامل اجرایی انتظار داریم در اسرع وقت نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.



دلبری گفت: اقدامات شهرداری قم در خصوص پذیرایی از زائرین در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) امسال نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهتر بوده و رضایتمندی شهروندان و زائرین را به همراه داشته اما تا ایده‌آل خیلی فاصله داریم و با توجه به امکانات، تجهیزات و عوامل انسانی این اقدامات راضی کننده نیست و می‌بایست خدمات بهتری و در شأن مردم فهیم قم و زائران ارائه شود.



وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در تلاش است نسبت به آسیب‌شناسی مجموعه داخلی شهرداری اقدام نموده و با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند نتیجه قابل قبولی را کسب نماید.



شهردار قم افزود: امسال سال تلاش و جدیت و پیگیری کار‌ها بوده و همه مسئولان و مدیران شهرداری باید با قاطعیت و تلاش جدی و با عزم و اراده راسخ سعی نمایند اقدامات موثرتری در سطح شهر داشته باشند.



