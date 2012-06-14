عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت توجه به امور فرهنگی و اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: سال گذشته بودجه و اعتباری معادل هفت میلیارد و 800 میلیون تومان به امور فرهنگی و اقدامات صورت گرفته در این حوزه تخصیص یافت که با توجه به اهمیت بسیار زیاد این حوزه این بودجه امسال افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در جلسه مشترکی که با فرمانداران، نمایندگان استان، ائمه جماعات و برخی مدیران فرهنگی برگزار شد، بر ضرورت توجه به حوزه فرهنگ استان تاکید شده و تصمیمات شایسته ای در جهت تقویت بنیه فرهنگی استان اتخاذ شده است.



استاندار البرز گفت: در این جلسه همچنین راهکارهای عملی برای تقویت و توسعه امور فرهنگی، تقویت مدارس و حوزه های علمیه استان و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای به کار گیری هر چه بیشتر ظرفیت های فرهنگی البرز بررسی شد.



وی تاکید کرد: استان البرز دارای پیشینه فرهنگی بسیار قوی و غنی بوده و تنها تعامل و همکاری دستگاه های مربوطه برای شناسائی و پرورش این استعدادها لازم است.



فرهادی گفت: اولویت های فرهنگی استان برای اجرای طرح های مربوطه در اتاق فکر فرهنگی استان متشکل از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه بررسی و در سال 91 اجرایی می شود.

