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۲۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

فرهادی در گفتگو با مهر:

اعتبار 7 میلیاردی امور فرهنگی البرز افزایش می‌یابد

اعتبار 7 میلیاردی امور فرهنگی البرز افزایش می‌یابد

کرج – خبرگزاری مهر: استاندار البرز با اشاره به تخصیص بودجه و اعتباری بالغ بر 7 میلیارد تومان به امور فرهنگی استان البرز در سال گذشته از افزایش قابل توجه این بودجه در سال 91 خبر داد.

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت توجه به امور فرهنگی و اقدامات صورت گرفته در این حوزه گفت: سال گذشته بودجه و اعتباری معادل هفت میلیارد و 800 میلیون تومان به امور فرهنگی و اقدامات صورت گرفته در این حوزه تخصیص یافت که با توجه به اهمیت بسیار زیاد این حوزه این بودجه امسال افزایش قابل توجهی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در جلسه مشترکی که با فرمانداران، نمایندگان استان، ائمه جماعات و برخی مدیران فرهنگی برگزار شد، بر ضرورت توجه به حوزه فرهنگ استان تاکید شده و تصمیمات شایسته ای در جهت تقویت بنیه فرهنگی استان اتخاذ شده است.
 
استاندار البرز گفت: در این جلسه همچنین راهکارهای عملی برای تقویت و توسعه امور فرهنگی، تقویت مدارس و حوزه های علمیه استان و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای به کار گیری هر چه بیشتر ظرفیت های فرهنگی البرز بررسی شد.
 
وی تاکید کرد: استان البرز دارای پیشینه فرهنگی بسیار قوی و غنی بوده و تنها تعامل و همکاری دستگاه های مربوطه برای شناسائی و پرورش این استعدادها لازم است.
 
فرهادی گفت: اولویت های فرهنگی استان برای اجرای طرح های مربوطه در اتاق فکر فرهنگی استان متشکل از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه بررسی و در سال 91 اجرایی می شود.
 
کد مطلب 1626615

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