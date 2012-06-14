به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوه پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین جلسه کمیته تخصصی دام، طیور و آبزیان کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه مشکل نهاده‌های دامی باید برطرف شود، گفت:‌ انتظار داریم دولت در این شرایط بحرانی از سرمایه‌گذار حمایت کند.

وی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، افزود: مصارف محصولات کشاورزی به ویژه شیر، لبنیات و گوشت سفید افزایش می‌یابد.

کاوه ادامه داد: در این مواقع دولتمردان به فکر ذخیره برخی کالاها هستند تا در صورت نیاز، به بازار عرضه کنند وبرخی افراد سودجو می‌خواهند که کالای مورد نیاز، به راحتی به دست مصرف کننده نرسد.

مدیرعامل انجمن کشتارگاه های مازندران با اشاره به اینکه دولت باید سرمایه‌ گذار را حمایت کند، بیان داشت:‌ حمایت نه از این باب که پول بدون بازگشت را در اختیار سرمایه‌ گذار بگذارد بلکه از طریق پرداخت تسهیلات، یاریگر سرمایه ‌گذار باشد.

وی بیان اینکه تولید‌کننده و مصرف‌ کننده توامان باید حمایت شوند، افزود: ‌امروز یک کارمند با حقوق 400 هزار تومانی اگر بخواهد دو کیلو مرغ بخرد، باید 10 هزار تومان هزینه کند.

کاوه با اشاره به اینکه مشکل نهاده‌های دامی باید برطرف شود، افزود: انتظار داریم دولت در این شرایط بحرانی از سرمایه‌گذار حمایت کند.