به گزارش روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، فيلم‌هاي اين انيماتور تاكنون در بيش از 64 جشنواره معتبر بين‌المللي شركت كرده و برندة جوايز متعددي از جمله كن، انسي فرانسه و سينانيماي پرتغال شده‌اند.

"زن پروانه‌اي" محصول مشترك فرانسه و بلژيك و انيميشني 35 ميلي‌متري در 10 دقيقه است كه داستان آن به يك تماشاچي خيمه شب بازي عروسكي مي‌پردازد كه مسحور زن جادويي پروانه‌اي شده است. با صداي تشويق ديگران به خود مي‌آيد و سعي مي‌كند كه زن پروانه‌اي را آزاد كند.

"ويرژيني بوردن" در رشته كارشناسي ارشد ارتباطات در سال 1997 از دانشگاه والنسين فارغ‌التحصيل شده است. بين سال‌هاي 1993 تا 1995 در زمينه بيان تصويري تحصيل كرده و در سال‌هاي 1990 تا 1993 با درجه ممتاز مدرسه هنري روبو را در رشته‌هاي هنرهاي كاربردي به پايان رسانده است.

"واليان" ، "ماما" و "بانژا، بونك" از جمله ساخته‌هاي او هستند. اين كارگردان صاحب‌ نام‌ فرانسوي در سال 2003 نيز برنده جايزه از جشنواره كن فرانسه شده است.

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