ساماندهی نیمی از ووشو کاران مازندران در سال 90

علیرضا قهاری در گفتگو با خبرنگار هر اظهار داشت: مازندران دارای پنج هزر ووشوکار بوده که نیمی از آنها در سال 90 ساماندهی شدند و در نظر داریم تا پایان سال 91 تمامی آنها را ساماندهی کنیم.

وی افزود: برای توسعه ووشو در استان مقوله فرهنگی را تقویت کرده و نحوه برخورد بازیکن با مربی، ورزشکار با اصحاب رسانه را تا حدودی آموزش دادیم.

رئیس هیئت ووشو مازندران با اشاره به اینکه پایه و ریشه رشته ووشو در بخش تالو است، تصریح کرد: مدتها این بخش به فراموشی سپرده شد که با برنامه ریزی دقیق موفق شدیم در سال گذشته چندین مدال طلا در انتخابی تیم ملی نصیب مازندران کنیم.

قهاری با بیان اینکه امکانات سخت افزاری ووشو مازندران بسیار ضعیف است یادآور شد ورزشکاران این رشته از داشتن حداقل یک سالن اختصاصی تمرین محروم هستند.

وی با اعلام اینکه در صورت حمایت مسئولان استان نسبت به تهیه زمین قصد داریم خانه تخصصی ووشو را در استان مازندران احداث کنیم.

رئیس هیئت ووشو مازندران اشاره کرد با حمایتهای رئیس فدراسیون، تعداد 5 تخته تاتامی، تجهیزات تالو و ساندا برای استان تهیه کردیم و قول مساعد جهت تهیه یک تخته فرش تالو و سکوی ساندا به ارزش تقریبی سیصد میلیون ریال را از فدراسیون گرفته ایم.

قهاری با اشاره به اینکه با حمایتهای خوب اداره کل ورزش توانستیم تمامی شهرهای استان در این رشته را فعال کنیم، افزود: در آینده ای نه چندان دور با حمایت های بیشتر ایشان بتوانیم از داشتن یک سالن تخصصی به نام ووشو بهره مند شویم.

وی از برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ووشو مازندران در عرصه های جهانی، آسیائی و ملی خبر داد و افزود: این مراسم جمعه 26 خرداد ماه سالجاری با حضور مسئولان ارشد استانی، ورزشکاران و جامعه ووشو استان با شکوه هر چه تمام تر برگزار می شود.