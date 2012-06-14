به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست مشورت با حضور مهدی عظیمی قائم مقام اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمایی وزارت ارشاد، محمد حسین مهدی پور معاون امور جشنواره­ها و مجامع سینمایی وزارت ارشاد، نصرت اله تابش سردبیر مجله فیلم نگار، محمود عبداللهی مشاور رییس حوزه هنری، محمدجواد لسانی میر تولید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سید جمال الدین حسینی، عبدالله بیچرانلو، سید محمد حسینی منتقد سینما و پژوهشگر، دکتر حمید رضا افشار، دکتر مجید شیخ انصاری عضو هیأت علمی دانشگاه هنر به همراه تمامی اعضای شورای سیاستگذاری در دفتر ریاست دانشگاه هنر برگزار شد.

صاحب نظران دعوت شده به جلسه ، ضمن ایراد سخنانی در مورد لزوم و اهمیت شکل گیری جشنواره-همایشی با موضوع حضور روحانی در قاب سینما از چنین حرکتی استقبال کرده و برگزاری نخستین دوره آن را با محوریت قرار دادن نگاه به تولیدات گذشته به منظور بررسی عقبه عملی چنین موضوعی در آثار فیلمسازان جهت فراهم آوردن فضایی مناسب برای ایجاد داده و تولید فکربا نگاهی آسیب شناسانه به آن تولیدات، به فال نیک گرفتند.

در ادامه مباحثی همچون نحوه برگزاری جشنواره-همایش، زمان برگزاری، افزایش و ایجاد تنوع در محورهای مطرح شده در طرح نامه، تقویت فضای پژوهشی و برگزاری کرسی های نظریه پردازی و...مطرح شد که اساتید هر کدام به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

در پایان دکتر کشن فلاح - رئیس دانشگاه هنر و عضو شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره-همایش روحانی در قاب سینما- ضمن اعلام رضایت از نشست مذکور و سودمند دانستن آن، ابراز امیدواری کرد برایند این نشستها و بیان نظرات مختلف و به چالش کشیدن موضوعات قابل بحث در این حیطه به یک نتیجه علمی و عملی ارزشمند منتهی شود.

لازم به ذکر است جشنواره-همایش روحانی در قاب سینما به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه هنر در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر میتوانند به سایت www.toranj.orgمراجعه کنند.