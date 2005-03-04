رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان در گفت وگو با "مهر" : توجه به نظافت و زيبايي مساجد امري شرعي و خداپسندانه است // ايران اسلامي بايد الگويي ارزشمند براي مساجد جهان اسلام باشند

حجت الاسلام اسماعيل قبادي رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" اظهار داشت : حفظ ظاهر مساجد و توجه به زيبايي و تميزي اين اماكن در ايجاد جاذبه هر چه بيشتر مؤثر خواهد بود .

وي با تأكيد بر اين كه فرش كهنه و بي رونق و همچنين مساجد تاريك و بدون لامپ ، با ظاهري ناشايست به هيچ عنوان نمايانگر فضايي اسلامي و معنوي نيستند ، بر ضرورت توجه هر چه بيشتر به نيازها و موقعيت ظاهري و باطني مساجد تأكيد كرد و گفت : توجه به نظافت و پاكيزگي مساجد، امري شرعي و خداپسندانه است كه امامان جماعت و هيأت امناي مساجد مي بايست به اين امر توجه ويژه داشته باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان زيبايي ظاهري مساجد و بهره گيري مناسب از معماري اسلامي - ايراني را نيز ضرورتي ديگر براي مساجد كشور اعلام كرد و افزود : يك مسجد زيبا و دلپسند مي بايست از نعمت گلدسته ، مناره و محراب بهره مند باشد.

حجت الاسلام قبادي با اشاره به اين كه متأسفانه برخي از مسئولان مساجد به بهانه پرهيز از تجملات ، كوچكترين امكانات و نيازها ، همچون وضوخانه و جا لباسي را نيز از مساجد دريغ مي كنند گفت : در پي اين بي توجهي ، ظاهر چنين مساجدي نيز مطلوب نبوده ، كهنگي ، خرابي و كثيفي آن وضعيت رقت باري را براي اين فضاهاي معنوي ايجاد مي كند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان لرستان با تأكيد بر اين كه چنين وضعيتي به هيچ عنوان مطلوب مساجد كشور اسلامي ايران نيست ، دقت هر چه بيشتر متوليان بر امور پاكيزگي ، تأمين تجهيزات و حتي معماري مساجد را يادآورشد و گفت : مي بايست با توجه ويژه به اين اماكن مذهبي و انسان ساز شرايطي را فراهم آوريم تا مساجد ايران اسلامي ، نمونه و الگويي ارزشمند براي مساجد جهان اسلام باشند .