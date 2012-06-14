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۲۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

20 تولیدکننده بخش کشاورزی آمل تجلیل شدند

20 تولیدکننده بخش کشاورزی آمل تجلیل شدند

آمل - خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته جهادکشاورزی در مراسمی از 20 تولیدکننده نمونه بخش کشاورزی آمل تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرجهاد کشاورزی آمل صبح پنجشنبه در این مراسم از تولیدکنندگان بخش های کشاورزی به عنوان موتور محرک بخش کشاورزی واقتصاد خانوارها بیان کرد.

سید مرتضی امینی با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در شهرستان گفت: استفاده از روش‌های نوین و بهره ‌گیری از علم و فناوری روز در بخش کشاورزی می‌تواند از اسراف ‌های موجود بکاهد و زمینه تولید بیشتر را در شهرستان فراهم آورد.
 
وی افزود: اقدامات و نوآوریهای تولیدکنندگان نمونه شهرستانی و استانی بخش کشاورزی باید به سایرین ترویج شود و به کشاورزان آموزش داد.
 
مدیرجهادکشاورزی آمل، ایجاد تشکل های صنفی تولیدی کشاورزی درم ناطق روستایی را در بیرون رفت کشاورزان روستایی از حالت انزوا تاثیرگذار دانست و ادامه داد: ایجاد تشکل های صنفی کشاورزی باعث می شود، تا کشاورزان حقوق از دست رفته شان را بازپس بگیرند.
 
امینی یادآورشد: درسال زراعی یکسال گذشته از میان 23 نمونه بخش های مختلف کشاورزی آمل، شش نفر نمونه استانی ویک نفرهم نمونه ملی شدند.
 
وی یادآورشد: شهرستان آمل هفت کشاورز نمونه استانی و سه کشاورزی نمونه ملی دارد.
کد مطلب 1626664

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