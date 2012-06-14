تولیدات هنرمندان گلستان خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پرواز پیش از ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی افزود: همچنین طرح آمایش گلستان در سال 1386 آغاز شده و در شهریور سال 1390 شرح خدمات اصلاحی بخش برنامه‎ریزی و سیاستگذاری مطابق برنامه آمایش از سوی دفتر آمایش و توسعه منطقه‎ای معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی به استان‎ها ابلاغ شد.

وی با اشاره به اینکه در این ابلاغ، زمان انجام مطالعات 18 ماه در نظر گرفته شد، اضافه کرد: بر اساس شرح خدمات جدید قرار شد وضع موجود استان، آمار و اطلاعات آن بهنگام‎سازی شود.

مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی و بودجه استانداری گلستان تصریح کرد: با توجه به ضعیف بودن بخش توسعه فضایی و نداشتن اطلاعات و نقشه در مطالعات انجام شده قبلی که توسط شرکت هامون انجام شد جهت مطالعه بومی و نهایی کردن مطالعات انعقاد قرداد انتخاب شد.

پرواز در خصوص منابع مالی مطالعات آمایش استان اذعان کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته یکسری منابع مالی در اختیار دانشگاه‎ها قرار گرفت و به دلیل اینکه دانشگاه‎ها مشمول سال مالی نیستند، این اعتبار قابل انتقال به سالهای بعد است لذا بخشی از این منابع از محل اعتبارات دانشگاه و بخشی نیز از اعتبارات تملک سال 1391 تامین می‎شود.

وی تاکید کرد: انتظار می‎رود در ادامه این طرح در راستای بهنگام کردن آمار و اطلاعات وضع موجود، دستگاه‎های اجرایی نیز نهایت همکاری را داشته باشند.

مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی و بودجه استانداری گلستان اظهار داشت: دانشکده محیط‎ زیست دانشگاه تهران به عنوان ناظر علمی طرح انتخاب شد و اعضای اصلی کارگروه آمایش و محیط زیست استان به عنوان ناظر عالی طرح انتخاب شدند.