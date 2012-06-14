به گزارش خبرنگار مهر، منصور واعظی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش نویسندگان گلستان افزود: ایران به عنوان کشوری با پیشینه بلند و مولفه های مهم هویتی و فلسفه وجودی تاریخ خود، قرار است تا رویداد فرهنگی بزرگی را رقم بزنند و آن بستر سازی برای منجی عالم است.

وی اظهار داشت: چیزی که امروز هم در تعاملات و هم چالشهای اصلی وجود دارد در حوزه فرهنگ رقم می خورد، تنها یک گفتمان در مقابل ما وجود دارد و آن ارزش های آمریکایی یا تهاجم، شبیخون و ناتوی فرهنگی است.

دبیر کل نهاد کتابخانه های کشور گفت: امروز برای همه آشکار شده که انقلاب اسلامی انقلابی نیست که با تهاجم نظامی بتوان با آن مبارزه کرد.

وی اذعان داشت: معنی و مفهوم بسیجیان امروز ایجاد یک لشکر باایثار و با گذشت است که بتواند انقلاب و رسالت جهانیش را را به سرانجام برساند.

واعظی در ادامه گفت: امروز یک بسیجی نمی تواند با تفنگ و آر پی جی کار کند بلکه باید با رسانه، سینما، فیلم، اینترنت و قلم کار کند و این نیاز امروز کشور ما است.

وی عنوان کرد: نباید فقط به مسائل فرهنگی استان توجه کرد بلکه باید به تمام مسائل کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران توجه شود و اگر بخواهیم در محدوده جغرافیایی خود بمانیم دشمن می تواند ورود پیدا کند.

دبیر کل نهاد کتابخانه های کشور اضافه کرد: امروز اگر قایل باشیم که نهضت 99 درصد در آمریکا کلام انسانیت و عدالت است باید بخش اصلی جبهه فرهنگی ما در نیویورک باشد.

واعظی افزود: در نهاد کتابخانه ها دو سال قبل بخش سفارش تولید محتوا ایجاد شده، در بخش پژوهش نیز بیشتر به صورت تخصصی به موضوع کتابداری و کتاب پرداخته می شود و تا کنون 50 موضوع تحقیقی کامل شده است.

دبیر کل نهاد کتابخانه هاو دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: در سال گذشته این نهاد اقدام به خرید 20 میلیارد تومان کتاب برای کتابخانه های کشور کرده است.

وی گفت: در راستای حمایت از آثار مکتوب و نشریات این آمادگی وجود دارد که آثار نویسندگان استانی نیز خریداری شود.