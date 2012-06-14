زنان جزو افراد آسیب پذیر جامعه محسسوب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نجمه مهارلویی روز پنج شنبه در مراسم افتتاحیه اولین کنگره بین المللی سلامت زنان ایران که در شیراز برگزار می شود، افزود: بانوان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ هر جامعه ای دارند.

وی با تاکید بر اینکه وجود زن سالم علاوه بر تضمین سلامت نیمی از افراد جامعه موجب سلامت نیمی دیگر از جمعیت کشور می شود، تصریح کرد: تاثیرگذاری اجتماعی و اقصتادی زنان در هر جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مهارلویی با اشاره به آمار جهانی که نشان می دهد 67 درصد نیروی کار کشاورزی بر عهده زنان است، گفت: 55 درصد محصولات غذایی جهان را زنان تولید می کنند.

وی افزود: 74 درصد نیروی کار در آسیای شرقی زنان هستند. چنانچه به استعدادهای بالقوه زنان توجه شود، آنها به بزرگترین سرمایه های اجتماعی هر کشوری تبدیل خواهند شد.

دبیر علمی اولین کنگره بین المللی سلامت زنان ایران با اشاره به ابعاد وسیع سلامت که شامل رفاه کامل جسمی، اجتماعی، معنوی و روحی می شود، گفت: زنان به لحاظ دوران بارداری، شیردهی، یائسگی و... جزو آسیب پذیرترین افراد جامعه محسوب می شوند.

وی در ادامه به اهداف این کنگره اشاره کرد و افزود: برگزاری این سمینار محصول تلاش 8 ماهه تیم برگزاری است. این کنگره در 7 محور بیماریهای واگیر و غیرواگیر، جنبه های روان شناختی سلامت زنان و... برگزار می شود.