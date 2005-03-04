قوانين موثري براي كاهش آلودگي صوتي در صنايع نداريم

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر پروين نصيري در آستانه برگزاري همايش دو سالانه انجمن متخصصان محيط زيست با بيان اين مطلب افزود : آلودگي صوتي در محيط هاي شهري نتيجه پيشرفت تكنولوژي ، افزايش بي رويه جمعيت و بي توجهي به برخي مقررات و اصول اجتماعي است .

وي با برشمردن انواع آلودگي صوتي ادامه داد: در ايران اين نوع آلودگي به دو صورت عمده مطرح است ، يكي آلودگي صوتي در صنايع و محيط هاي كارو ديگري وجود اين آلودگي در محيط هاي شهري .

نصيري اظهار داشت : وضعيت كنوني آلودگي صوتي در تهران بحراني است و در ساير شهرهاي بزرگ كشور نيز بر اساس مطالعات و بررسي ها ، ميزان اين آلودگي در حد مجاز قرار ندارد .

وي تاكيد كرد : فرهنگ سازي و آموزش اولين گام در كنترل آلودگي صوتي است كه البته آگاهي دادن با به وحشت انداختن مردم بسيار متفاوت است زيرا آگاهي دادن بايد به صورت مداوم باشد .

وي تاكيد كرد : فرهنگسازي در اين زمينه صرفا براي مردم نبوده بلكه در درجه اول بايد اين امر به سياست گذاران آموزش داده شود زيرا برنامه ريزي براي كاهش آلودگي صوتي با سياست گذاران است .

نصيري با اشاره به راه حل هاي كاهش آلودگي صوتي در صنايع تصريح كرد : مهمترين روش براي كاهش اين آلودگي ، متحول كردن خطوط توليد است زيرا بكارگيري ساير روش ها براي كاهش آلودگي صوتي در صنايعي كه خط توليدشان كهنه و فرسوده است نمي تواند موثر باشد .