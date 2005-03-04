تعجيل در اعلام كانديدا به نفع اصولگرايان است// حفظ اتحاد مقدس اصولگرايان، تكليف شرعي و واجب سياسي است // سهم خواهي گروههاي اصولگرا از انتخابات آينده، آفت بزرگ جبهه اصولگرايان است

به گزارش خبرنگار مهر از قم، دبيركل حزب موتلفه اسلامي صبح امروز طي سخناني در دفتر حزب موتلفه اسلامي قم با بيان اين مطلب افزود : سهم خواهي در ميان گروههاي اصولگرا در انتخابات آينده، يك آفت بزرگ جبهه اصولگرايان است كه بايد به طور جدي از آن پرهيز كرد .



وي با اشاره به اينكه موفقيت اصولگرايان در دو انتخابات قبلي شوراها و مجلس هفتم نتيجه عقل جمعي اصولگرايان بوده است، گفت : مهمترين تهديد كه در حال حاضر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي را در خصوص معرفي نامزد اصولگرا در معرض خطر قرار داده است، سهم خواهي گروهها و عدم اتحاد و وفاق است.

حبيبي با اشاره به اينكه دشمنان نظام مي خواهند از درون نظام را بپوسانند، گفت : دشمن درصدد است كه اتحاد مقدس اصولگرايي از درون متلاشي شود و ما نبايد اجازه دهيم كه بين خودمان اختلاف و تفرقه ايجاد شود .

وي سهم خواهي شخصيتها و گروههاي جبهه اصولگرايي را خيانت دانست و گفت : شوراي هماهنگي بايد بطور جدي با كساني كه دم از سهم خواهي مي زنند، برخورد كند. ما بايد در عين داشتن صبر از تفرق به شدت پرهيز كنيم .

حبيبي ضمن تاكيد بر لزوم حفظ كيان شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در شرايط فعلي تصريح كرد : اصلاحات واقعي به مردان با استقامت اصولگرايي نياز دارد كه اگر ببيند با پايمال شدن حق آنها، اصل حق پا بر جا مي ماند، از حق خود بگذرند.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي با بيان اينكه عدم معرفي نامزد شوراي هماهنگي ربطي به آمدن يا نيامدن هاشمي به عرصه انتخابات ندارد، گفت : هر چند روند معرفي نامزد در دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب با مشكل روبرو شده ولي اصلاح طلبان بيشتر با اين مشكل روبرو هستند تا ما.

وي با بيان اينكه حزب موتلفه فعلا درباره هيچ شخصي اظهارنظر نكرده است، گفت : تسريع در اعلام نامزد واحد اصولگرايان، بهتر از تاخير در اين مساله است.

حبيبي با اشاره به اينكه ما نيروهاي مدير و اصولگرا به اندازه كشور زياد داريم، گفت : خوبي مديران اصولگرا اين است كه حتي اگر متخصص نباشند، ولي به كشور خيانت نمي كنند .

وي مشكل فعالي كشور را مشكل مديريتي خواند و گفت : اميد دارم مديران اصولگرا ثابت كنند وقتي كار دست اصولگرايان مي افتد، چه تحولاتي در كشور ايجاد مي شود.