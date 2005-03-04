حل مشكلات بخش مسكن نياز به يك نگرش جامع دارد

يك كارشناس مسكن و شهرسازي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود : براي حل مشكلات بخش مسكن نياز به يك برنامه ريزي وسيع و گسترده و در راستاي بررسي عوامل توليد در اين بخش است .

عليرضا شاكري تصريح كرد: با اجراي برنامه هاي كوتاه مدت در بخش مسكن نمي توان تغييرات بلند مدتي را اجرايي كرد ، بطوريكه برنامه ريزي در اين بخش بايد درراستاي ارائه يك طرح تحقيقاتي خاص تهيه شود .

وي توليد مسكن بصورت تخصصي را ضروري دانست و تاكيد كرد: با ساخت مسكن بصورت تخصصي مي توان مسكن را از يك كالاي سرمايه اي كه مي تواند چند برابر سود ايجاد كند خارج كرد ، تا بتوان با سرمايه گذاري در اين بخش ، مسكن با كيفيت ساخت .

شاكري اظهارداشت : ساخت مسكن تخصصي موجب پايداري سرمايه ها در بخش مسكن و در نتيجه كسب سود مناسب و افزايش توليد ساخت و ساز خواهد شد .