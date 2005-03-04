  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۴۹

يك كارشناس مسكن در گفت و گو با "مهر":

حل مشكلات بخش مسكن نياز به يك نگرش جامع دارد

حل مشكلات بخش مسكن نياز به يك نگرش جامع و برنامه ريزي وسيع دارد .

 يك كارشناس مسكن و شهرسازي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود : براي حل مشكلات بخش مسكن نياز به يك برنامه ريزي وسيع و گسترده و در راستاي بررسي عوامل توليد در اين بخش  است  .

عليرضا شاكري تصريح كرد: با اجراي برنامه هاي كوتاه مدت در بخش مسكن نمي توان تغييرات بلند مدتي را اجرايي كرد ، بطوريكه برنامه ريزي در اين بخش بايد درراستاي  ارائه يك طرح تحقيقاتي خاص تهيه شود .

وي  توليد مسكن بصورت تخصصي را ضروري دانست و تاكيد كرد: با ساخت مسكن بصورت تخصصي مي توان مسكن را از يك كالاي سرمايه اي  كه مي تواند چند برابر سود ايجاد كند خارج كرد ، تا بتوان با سرمايه گذاري در اين بخش ، مسكن با كيفيت ساخت .

شاكري  اظهارداشت : ساخت مسكن تخصصي موجب پايداري سرمايه ها در بخش مسكن و در نتيجه كسب سود مناسب و افزايش توليد  ساخت و ساز خواهد شد .

 

کد مطلب 162679

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها