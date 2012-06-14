به گزارش خبرنگار مهر،محمد باقر بهشتی ظهر روز پنجشنبه در نشست خانه های تاریخی تبریز به میزبانی دانشکده معماری و شهر سازی تبریز درجمع خبرنگاران گفت: خانه های قدیمی و تاریخی با معماری باستانی و اسلامی تبریز به جذابیت های خاص گردشگری این شهرافزوده است.

بهشتی با اشاره به ضرورت حفاظت از گونه های مسکونی افزود:به دلیل وقوع زلزله بزرگ در سال های گذشته، بسیاری از آثار تاریخی این شهر با خاک یکسان شده و تنها توصیف و یاد آنها در کتب تاریخی به جای مانده است،با این حال این شهر دارای آثار تاریخی دیدنی بسیاری است که از گزند حوادث به دور مانده است.

وی ضمن تاکید بر حفاظت مبتنی بر حفاظت جامعه گفت:مشارکت عمومی و مالکین خانه های باستانی در حفظ ابنیه ها،مخصوصا گونه های مسکونی بسیار موثر می باشد.

مدیر مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلان شهر تبریز تصریح کرد:ثبت ابنیه ها و خانه ای تاریخی یکی از راهکارهای حفظ بافت های تاریخی از گزند تغییرات شهری است.

بهشتی در این جلسه با تشریح انواع مشارکت در مرمت خانه های تاریخی گفت:مالکین گونه های مسکونی بناهای تاریخی ثبت شده یا ثبت نشده با کمک مشارکت های نظری دانشگاهی و مشارکت عملی مسولان مربوطه شهری می توانند در مرمت و حفظ این بناها نقش بساری در رشد صنعت گردشگری کلانشهرتبریز داشته باشند.