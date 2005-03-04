جامعه روزنامه نگاران جوان ايران از دستورالعمل رييس قوه قضاييه در خصوص مطبوعات استقبال كرد

به گزارش سرويس سياسي مهر ، در اين بيانيه كه رونوشتي از آن براي خبرگزاري ارسال شده ، آمده است : از صدور دستورالعمل رياست محترم قوه قضاييه درباره مطبوعات، استقبال و آن را در جهت بازسازي فضاي نامساعدي كه پس از توقيف مطبوعات در سالهاي گذشته ايجاد شده، ارزيابي مي كنيم .

صدور اين دستورالعمل موجب مي شود دشمنان نظام كه همواره هجمه هاي فراواني را عليه نظام اسلامي درباره برخورد با مطبوعات وارد مي كردند، ناكام گذاشته و بهانه را از دست آنان بستاند و مويد اين مطلب است كه روح كلي دستگاه قضايي با برخوردهاي حذفي با مطبوعات مخالف است و قصد حساب كشي و مچ گيري غيرقانوني و غيرمنطقي با مطبوعات را ندارد.

در ادامه اين بيانيه آمده است : اميدواريم فراكسيون روزنامه نگاران مجلس و نيز كميسيون فرهنگي مجلس هفتم تلاش كنند تا هر چه سريعتر اين دستور العمل مراحل مختلف را طي كند و با تصويب مجلس به صورت قانون درآيد تا بدين وسيله، هر گونه برداشت، تفسير و اعمال دخالت شخصي حتي در دوره هاي بعدي و نيز مديريت بعدي دستگاه قضايي گرفته شود.

صدور اين دستورالعمل، محيط كاري مناسبي را براي روزنامه نگاران فراهم مي آورد، چرا كه از اين به بعد روزنامه نگاران بايت تعطيلي محيط كاري خود نگراني نخواهند داشت و امنيت شغلي روزنامه نگاران فراهم مي شود.

در پايان اين بيانيه آمده است : جامعه روزنامه نگاران جوان ايران به نمايندگي از روزنامه نگاران جوان كشور و به عنوان نماينده فكري تاثيرگذارترين بخش جامعه مطبوعات ضمن تشكر ار رييس قوه قضاييه ابراز اميدواري مي كند تا اين دستورالعمل سريعتر به قانون تبديل شود.

يادآوري مي شود در پي سخنان عليزاده رييس كل دادگستري تهران در اين زمينه ، سعيد مرتضوي دادستان تهران ابلاغ چنين بخشنامه اي توسط رييس قوه قضاييه را رد كرد.